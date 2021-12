Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive enfin sur PC via l’Epic Games Store, le 16 décembre

Depuis que l’exclusivité PlayStation est terminée, Final Fantasy VII Remake est l’objet de nombreuses rumeurs concernant un portage PC. Un listing de l’Epic Games Store avait déjà un peu vendu la mèche, mais il a fallu attendre les Game Awards pour en avoir la confirmation. Final Fantasy VII Remake Intergrade va bien sortir sur PC, et très rapidement.

Une sortie dès la semaine prochaine

Oui, c’est même la version Intergrade qui est prévue sur PC, comme on le découvre avec un nouveau trailer diffusé pendant la cérémonie. Final Fantasy VII Remake Intergrade va donc bel et bien débarquer sur PC, uniquement via l’Epic Games Store si l’on en croit ces informations.

Et la meilleure nouvelle dans tout cela, c’est que l’attente ne sera pas longue pour découvrir ce portage. Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible dès le 16 décembre prochain sur l’Epic Games Store.