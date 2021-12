Evil West dévoile un nouveau trailer de gameplay et sortira en 2022

Plus d’un an après son annonce officielle, Evil West se dévoile une fois de plus via un nouveau trailer de gameplay.

Le vampire killer du far west arrivera en 2022

Originalement prévu pour cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S, Evil West annonce qu’il arrivera l’année prochaine avec ce trailer particulièrement frénétique à souhait. Tout ce que l’on peut voir dans cette vidéo de gameplay, ce sont des combats absolument nerveux contre des créatures vampiriques que notre héros devra combattre à l’aide de son bon vieux gantelet électrique.

Egalement, on peut apercevoir qu’il sera possible de faire des enchainements assez stylés, et affronter des créatures affreusement colossales. Le tout, dans une vue TPS. Etant donné que Flying Wild Hog est le développeur, on peut effectivement s’attendre à un résultat aussi sympathique que jouissif, vu qu’il s’agit des développeurs des excellents Shadow Warrior.

C’est donc bien parti pour Evil West, qui sortira en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S et Xbox One.