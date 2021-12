Star Wars Eclipse est annoncé par Quantic Dream avec un premier trailer

Cela faisait un moment que les rumeurs autour d’un jeu Star Wars par Quantic Dream commençait à s’accumuler, et tout pointait vers une annonce lors des Game Awards. La cérémonie a bel et bien mis en lumière le projet, qui a été confirmé très rapidement avec un tout premier trailer laissant entrevoir son nom (qui avait été révélé un peu en avance) : Star Wars Eclipse.

Un jeu d’action pour Quantic Dream

Lucasfilm Games et Quantic Dream vont donc bien collaborer sur un jeu Star Wars, qui se déroulera durant l’ère de la Haute République, environ 200 ans avant les événements de la prélogie, lorsque les Jedi régnaient en maître sur la galaxie.

Le trailer ne nous montre grand chose (si ce n’est un certain Jedi bien connu), mais on sait qu’il s’agira là d’un jeu d’action et d’aventure, avec des embranchements dans l’histoire, la marque de fabrique du studio. On y suivra plusieurs personnages jouables, ayant tous leur personnalité et leur code moral.

Le site officiel pour Star Wars Eclipse est déjà ouvert, mais le jeu est encore à un stade de développement peu avancé. On ne connait donc pas encore les consoles, et encore moins la date de sortie du jeu.