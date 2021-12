Dune : Spice Wars annoncé en vidéo, et développé par Shiro Games

Lors des Game Awards 2021, le studio Shiro Games en a profité pour lever le voile sur son nouveau jeu, avec Dune : Spice Wars.

La guerre de l’épice

Si vous avez apprécié le film de Denis Villeneuve, alors vous serez content de voir que les développeurs de Northgard ou encore de Wartales à savoir Shiro Games, bosse sur Dune : Spice Wars. Sans surprise, le soft prendra la forme d’un 4X, un peu à la manière d’un Civilization ou bien Humankind.

Qui plus est, vous aurez la possibilité de créer votre propre histoire, d’opter pour la faction de votre choix entre les maisons Atréides et Harkonnen par exemple, et forcément lutter pour le contrôle de Dune et de l’épice. Il devrait aussi y avoir un aspect combat, et il sera même possible d’envoyer des espions pour saboter les plans de nos adversaires. Concrètement, on sera sur du 4X pur et dur, ce qui ravira les aficionados de ce style de jeu.

Dune : Spice Wars sortira en 2022 en accès anticipé sur PC via Steam.