Slitterhead : Le premier jeu de Bokeh Game Studio montre son premier trailer

Slitterhead est donc le premier jeu de Bokeh Game studio, sous la houlette de Keiichiro Toyama, le papa de Silent Hill ou encore Gravity Rush et Forbidden Siren.

Un jeu d’action aventure à la sauce horrifique

Ce premier trailer qui tease Slitterhead est très particulier. Nous pouvons y apercevoir des créatures assez hideuses et presque dignes d’un Silent Hill – ce qui est logique après tout étant donné que Keiichiro Toyama est derrière ce jeu -, et des personnages les affrontant.

En dehors de ça, il est compliqué de déceler la nature exacte de Slitterhead, même si nous nous doutons logiquement que le titre prendra la forme d’un jeu d’action-aventure avec une pointe d’horreur. On notera la présence de Akira Yamaoka à la bande-son, qui avait déjà composé pour des titres comme Killer is Dead ou encore Shadow of the Damned, soit des jeux Grasshopper Manufacture.

Pour le reste, pas d’autre infos sur cette vidéo, et il ne nous reste plus qu’à attendre une date de sortie et des précisions sur les plateformes concernées.