Particulièrement attendu depuis de nombreuses années, Lost Ark avait confirmé sa venue en occident en juin dernier lors de l’ouverture du Summer Game Fest. Malheureusement, d’abord pressenti pour 2021, le MMORPG/hack’n’slash de Smilegate a été repoussé à 2022. La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre encore trop longtemps avant son arrivée.

La date de sortie définitive de Lost Ark

Amazon Games, qui s’occupe de la publication du titre dans nos contrées, a dévoilé une nouvelle bande-annonce lors de la cérémonie des Game Awards. Dernier épisode de la série Héros d’Arkésia, celle-ci est l’occasion d’apercevoir de nouvelles images de combats et de magnifiques panoramas. Mais elle nous donne surtout rendez-vous au 11 février 2022, nouvelle date de sortie du jeu.

Si vous avez acheté le pack fondateurs, vous aurez droit à trois jours d’accès anticipé pour y jouer dès le 8 février 2022. Les précommandes sont toujours ouvertes à cette adresse, et vous pouvez réserver l’un des quatre packs – bronze, argent, or et platine – allant de 14.99€ à 99.99€.

Un MMOARPG pour février

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le titre, Lost Ark est présenté comme un MMOARPG, mélange de MMORPG et de hack’n’slash qui est déjà disponible sur certains territoires asiatiques. L’histoire demandera aux joueurs et joueuses de partir à la recherche de l’Arche Perdue, où l’on pourra contrôlera 15 classes différentes au lancement, qui ont toutes leurs propres spécificités.

Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, a d’ailleurs déclaré : « Nous sommes ravis de faire découvrir Lost Ark à une plus grande partie du monde ! Avec l’annonce de la date de lancement d’aujourd’hui, nous nous rapprochons du moment où les joueurs pourront découvrir par eux-mêmes le monde époustouflant et les combats exaltants du jeu. En février, les joueurs pourront sauter dans le monde fantastique d’Arkesia pour la première fois et vivre une expérience qui leur est vraiment propre. »

Rendez-vous le 11 février 2022 pour la sortie de Lost Ark sur PC.