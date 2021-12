Warner Bros, DC et Monolith annoncent un jeu Wonder Woman

Wonder Woman est venue surprendre tout le monde alors que l’on s’attendait à seulement voir Suicide Squad: Kill the Justice League promis pour cette soirée ou même Injustice 3.

On espère que ça remontra le niveau après Wonder Woman 84

Alors oui le teaser est assez bref et ne dit rien sur le jeu mais on peut au moins avoir un bon aperçu du design de Wonder Woman prévu pour le jeu. En revanche, pas de fenêtre de sortie ou de plateformes annoncées pour l’instant.

Pas d’indice sur le genre non plus mais on sait au moins que le projet est développé par Monolith Productions. Non pas l’équipe des Xenoblade mais celle dont les derniers jeux sont La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor et sa suite, peut-être un indice sur la direction du jeu ?

Le teaser nous laisse entendre la voix de celle qui semble être la Reine Hippollyte qui dit à Diana d’unir tous les ennemis. Pour le cadre du jeu, il faut avouer que Wonder Woman peut permettre différents cadres géographiques (Themyscira, les Etats-Unis, l’Europe) tout comme historiques.

On espère plus d’informations courant 2022 mais cela ne sent absolument pas la sortie avant 2023…