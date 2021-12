ARC Raiders : Le shooter free-to-play annonce sa sortie pour 2022 en vidéo

Teasé pour la première fois en 2019, le shooter action free-to-play ARC Raiders s’est également dévoilé aux Game Awards 2021, avec un trailer qui donne furieusement envie.

Raiders au rapport !

Développé par Embark Studios sous la houlette de Patrick Söderlund qui était chez DICE auparavant, ARC Raiders nous a gratifié d’un trailer impressionnant rien que sur l’aspect graphique. En même temps, le résultat n’est pas anodin dans la mesure où plus de 50 personnes travaillent sur ce ARC Raiders. Et comme vous avez pu le constater, le soft sera free-to-play et prendra la forme d’un jeu d’action à la troisième personne.

Côté histoire, le titre nous permettra d’incarner des raiders qui résistent tant bien que mal à l’assaut d’ARC, des créatures robotisées tombant de l’espace et menaçant nos raiders. Pour résister à l’envahisseur, nos Raiders pourront bénéficier d’outils et de gadgets qui leur donneront un avantages contre ces monstre mécaniques, en sus de l’environnement et de la physique.

Clairement, l’aspect tactique sera de mise sur ce jeu d’action à la troisième personne en free-to-play, et nous avons hâte de voir le résultat en y jouant. Qu’on se le dise, le titre a aussi des petits airs de Recore mine de rien.

ARC Raiders sera de sortie en 2022 en free-to-play sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PS5 et Xbox Series X.