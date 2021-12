Destiny 2 : La Reine Sorcière dévoile un premier aperçu aux Game Awards

Bungie a profité des Game Awards pour nous montrer la nouvelle extension de Destiny 2 : La Reine Sorcière. De quoi mettre l’eau à la bouche des joueurs.

Rien à voir avec Wanda Vision

Dévoilé le 24 Août dernier, la nouvelle extension de Destiny 2 nous introduit en image la confrontation avec Savathûn et sa Couvée lumineuse comme nous le montre ce trailer mêlant cinématiques et gameplay. Au programme de cette extension, un nouvel archétype d’arme (The Relic and the Glaive), un nouveau système de craft, et un nouveau mode de matchmaking « Conflict Eternal », et un nouveau Raid situé sur une pyramide engloutie dans les marais du throne Savathûn.

Les précommandes sont déjà ouvertes avec une édition standard, une édition deluxe et un pack 30eme anniversaire.

Destiny 2 : La Reine Sorcière sortira le 22 février 2022.