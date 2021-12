Tiny Tina’s Wonderlands en montre un peu plus

Tiny Tina’s Wonderlands a fait un passage lors des Game Awards avec un nouveau trailer présenté par Ashly Burch et Will Arnett, respectivement Tiny Tina et le Seigneur Dragon, l’antagoniste du jeu (même s’il se voit plutôt comme un protagoniste incompris).

On souhaite à Wonderlands plus de succès que Balan Wonderworld

Rien de très notable à retenir dans cette vidéo, par rapport à celle de son annonce, qui sert surtout à en voir plus sur les différents ennemis, environnements et personnages, l’occasion de revoir Torgue, Brick ou Valentine qui on le rappelle, sera quant-à-lui doublé en anglais par Andy Samberg.

2K et Gearbox disent que ce trailer est consacré à l’histoire même si bon, on a du mal à voir ce que cela nous dévoile en plus de « les héros vont affronter des méchants ». Mais on a un peu plus d’exemple sur le côté jeu dans le jeu puisqu’il s’agit en réalité d’une partie de JdR mise en scène.

Tiny Tina’s Wonderlands n’a pas décalé sa sortie qui reste donc prévue le 25 mars 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (en exclusivité Epic Games Store).