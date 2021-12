La série TV Halo dévoile son tout premier trailer aux Game Awards

Suite à son tout premier teaser lors de l’anniversaire des 20 ans de la première Xbox et du premier jeu Halo, la série télévisée Halo a promis qu’elle serait de retour lors des Game Awards avec un trailer en bonne et due forme. La cérémonie a en effet permis de jeter un œil sur la série qui sera diffusée sur Paramount+, comme on le découvre ici en images.

Master Chief prend la pose

Cette première vidéo est encore assez chiche en images, mais quelles images. La série semble déjà séduire sur le plan artistique avec ce premier trailer, qui se concentre sur l’univers de la saga, avant de nous montrer Master Chief en mouvement, très brièvement. Il faudra encore attendre pour avoir plus d’images, mais ce premier trailer saura combler les attentes des fans.

La série TV Halo sera diffusée dans le courant de l’année 2022 sur Paramount+ aux Etats-Unis (aucune indication pour la France).