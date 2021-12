Planet of Lana dévoile un tout nouveau trailer mystérieux lors des Game Awards

Présenté en juin dernier avec un trailer enchanteur et mystérieux Planet of Lana s’est montré aux Game Awards dans un court trailer encore très mystérieux, nous montrant la diversité des environnements qu’il pourra nous proposer. Après nous avoir fait découvrir la forêt dans son tout premier trailer, nous suivons ici Lana au cœur d’un environnement désertique, en proie à des machines à ses trousses.

Prêts à parcourir un monde désolé ?

Suivez cette jeune fille et son ami au cœur d’une mission de sauvetage qui va leur faire parcourir une planète remplie de machines et de créatures méconnues grâce à un jeu d’aventure et de puzzles grâce à un style cinématographique au style « fait main ». Le jeu en profite pour annoncer que Takeshi Furukawa, nommé aux BAFTA pour son travail sur The Last Guardian, réalisera la BO du titre. Planet of Lana, édité par Thunderful Publishing et développé par Wishfully, débarquera en 2022 sans plus de précisions sur PC et les consoles Xbox. Vous pouvez dors et déjà l’ajouter à votre Wishlist.