The Matrix Awakens : Une expérience Unreal Engine 5 est disponible sur PS5 et Xbox Series

Visiblement, la next-gen vous permet d’entrer en immersion dans la Matrice grâce à The Matrix Awakens, une expérience sous Unreal Engine 5.

Pilule Microsoft ou pilule Sony ?

Révélé il y a quelques jours, The Matrix Awakens : Une expérience Unreal Engine 5 est désormais disponible gratuitement sur PS5 et Xbox Series. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont venus faire la promotion de ce titre atypique venant lui-même faire la promotion du prochain film Matrix Resurrections. Le long-métrage est en effet prévu pour le 22 décembre prochain.

D’après les premiers retours, il semblerait que nous soyons face à des séquences de gameplay scriptées qui sont surtout là pour nous montrer ce que l’Unreal Engine 5 a dans le ventre. Il s’agit d’une belle opportunité pour Epic Games de mettre son moteur en avant à travers un produit culturel très populaire.

Ca reste gratuit alors pourquoi ne pas en profiter ?