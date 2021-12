Elden Ring présente son univers aux Game Awards avec un trailer inédit en CGI

Puisque le jeu a fait son retour lors de l’Opening Night Live présenté par Geoff Keighley, on se doutait que Elden Ring ferait une réapparition lors des Game Awards. Et ça n’a pas manqué, puisque le jeu de From Software était bien présent lors de la cérémonie, même s’il a attendu la dernière partie du show.

L’univers du jeu se dévoile

Bon, malheureusement, le jeu n’était pas là pour nous montrer du gameplay. Le titre avait à cœur de nous présenter un peu mieux son univers avec un trailer en CGI qui fait écho au tout premier teaser du jeu, avec la présence de personnages que l’on commence petit à petit à connaître. On aurait aimé entrevoir un peu plus de gameplay, mais c’est toujours ça de pris.

Au moins, le studio confirme que Elden Ring sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 25 février 2022, et que pour l’instant, aucun autre report n’est prévu. N’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu du jeu en date.