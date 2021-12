Senua’s Saga : Hellblade II illustre son premier trailer de gameplay époustouflant

Pour débuter comme il se doit ces Game Awards 2021, Senua’s Saga : Hellblade II en a profité pour y exhiber son premier trailer de gameplay, qui impressionne.

Senua aux prises avec un géant peu commode

Dans cette première vidéo de gameplay assez époustouflante, nous pouvons y voir Senua et ses comparses arpenter une grotte, et tomber malencontreusement sur un géant assez peu recommandable qui semble étonnamment connaitre le nom de Senua. De ce que l’on peut voir, l’ambiance nordique est préservée comme son ambiance sonore, qui devrait certainement être divine à souhait comme ce fût le cas sur le premier volet.

Pour le reste très concrètement, il est difficile de voir ce que proposera vraiment le gameplay de cette suite, même si on se doute que le soft sera dans la continuité de son prédécesseur. En tout cas en matière de mise en scène, le combat contre ce géant ne laisse présager que du bon, et le moteur graphique est encore une fois très impressionnant. Désormais, il n’y a plus qu’à voir si la vision complètement surréaliste de Senua du premier volet sera encore plus folle dans cette suite.

Senua’s Saga : Hellblade II n’a toujours pas de date de sortie à son actif, mais sortira exclusivement sur Xbox Series X et PC.