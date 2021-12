Rumbleverse, un Battle-Royale de bagarre free-to-play annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Bienvenue à Grapital City. Dans cette ville, vous êtes invités à participer à un gigantesque tournoi de bagarre. C’est le pitch de Rumbleverse, un jeu free-to-play édité par Epic Games Publishing et développé par Iron Galaxy Studios (les parents du très moyen Extinction sorti en 2018) annoncé durant les Game Awards. Le jeu sortira en Early Access avant sa Saison 1 le 15 février 2022 sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Pas d’annonce pour la Nintendo Switch pour l’instant.

La nouvelle génération de Battle-Royale ?

Dans Rumbleverse, les joueurs s’affrontent à 40 pour tenter de rester le dernier joueur debout. Tous les coups sont permis dans cette ville colorée et loufoque où la bagarre est la seule réponse à tous les problèmes. Utilisez n’importe quel objet afin de parvenir à vos fins et triompher. Les développeurs semblent avoir une grande ambition pour leur jeu qu’ils aimeraient emmener sur la scène compétitive.

Pour l’occasion, ils ont publié un code de conduite qu’ils aimeraient que la communauté suive à la lettre. A la suite du trailer d’annonce montré aux Game Awards, le site officiel a également publié un trailer de gameplay que nous vous proposons ci-dessous.

Vous pouvez dors et déjà vous rendre sur le site officiel du jeu pour vous inscrire et tenter d’obtenir votre accès pour l’Early Access dès le 8 février prochain. Cela parait logique mais il est à noter que le jeu demandera une connexion internet obligatoire pour jouer mais ne demandera pas d’abonnement online.

Rumbleverse prendra en charge le cross-play et bénéficiera d’une boutique propre afin d’acheter des cosmétiques. Le passe de combat sera disponible au lancement de la Saison 1 le 15 février prochain. Les joueurs qui achèteront l’Early Access Pack sur les différents Stores bénéficieront d’une place assurée à cette phase de tests.