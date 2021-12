Tchia fait de nouveau confiance aux Game Awards pour présenter un nouveau trailer de gameplay

Déjà présent l’an dernier aux Game Awards pour son annonce, Tchia, la nouvelle production du studio bordelais Aweceb s’offre un nouveau temps de communication pendant la cérémonie présentée par Geoff Keighley. Au programme : du gameplay mignon et coloré, en homme aux paysages de la Nouvelle-Calédonie dans un esprit Zelda feel-good.

Embarquement au printemps pour la Nouvelle-Calédonie

Au sein de son tout nouveau trailer de gameplay, on peut notamment découvrir l’utilisation d’une sorte de paravoile pour s’élancer de plateformes surélevées, mais aussi la grimpe, l’exploration et la navigation en radeau. Pour rappel, ce jeu en monde ouvert sandbox nous permettra également de prendre possession d’objets ou d’animaux, de nager, jouer du ukulélé, personnaliser son personnage etc.

Une fenêtre de sortie est également connue désormais. Tchia sortira sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4 et PlayStation 5 au printemps 2022. Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.