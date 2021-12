GTFO : Le FPS coopératif s’offre une sortie surprise lors des Game Awards

En accès anticipé depuis deux ans, GTFO a profité de la cérémonie des Game Awards pour nous faire une petite surprise : les développeurs de 10 Chambers ont dévoilé une bande-annonce bien prenante mais ont surtout annoncé la date de sortie définitive du jeu. Surprise, c’est disponible dès maintenant !

Une sortie surprise pour GTFO

On a donc eu droit à un passage du studio lors des Game Awards qui a annoncé la sortie immédiate de GTFO. Le titre est donc déployé dès maintenant, ce 10 décembre, dans sa version 1.0 et profite de plusieurs nouveautés. Parmi la longue liste des ajouts, on peut y retrouver des améliorations techniques, avec de meilleurs graphismes et un matchmaking bonifié et un système d’animation affiné mais aussi du nouveau contenu.

Présenté comme un mélange entre Left 4 Dead et Aliens, GTFO est un FPS coopératif à 4 joueurs qui n’hésite pas à se décrire comme « Hardcore ». Après un accès anticipé long de deux ans, qui a été très bien reçu, la version finale est l’occasion de bonifier une recette qui semble avoir fait ses preuves. Ulf Andersson, le directeur créatif, déclare à cette occasion :

« En développement depuis 2015 et en Early Access depuis 2019, GTFO est enfin prêt pour la version 1.0 […]. Je pense que les joueurs trouveront en GTFO une expérience stimulante grâce à nos expéditions mises à jour et à nos nouveaux compagnons de combat, les bots. Si vous avez joué à GTFO pendant l’accès anticipé, vous devriez remarquer une énorme différence de qualité et voir la façon dont nos améliorations rendent les parties plus amusantes à aborder ».

Du nouveau contenu déjà prévu pour 2022

Pour captiver l’attention des joueurs et des joueuses, GTFO a mis en place un système de Rundown : à chaque Rundown, du nouveau contenu vient remplacer l’ancien qui ne peut plus être jouée. Les cartes, scénarios et ennemis sont donc continuellement renouvelés, ce qui permet à la communauté d’être confrontée à de nouveaux défis. Sept Rundowns étaient déjà présents lors de l’accès anticipé et le concept continuera en 2022, comme nous l’explique Hjalmar Vikström, le Game Design Director :

« Nous avons prévu des Rundowns excitants pour 2022, où nous voulons continuer à défier et surprendre les joueurs. Avec la version 1.0, nous commençons tout juste à repousser les limites de ce que GTFO peut être, et je ne veux rien gâcher mais jouez le jeu – vous comprendrez ce que je veux dire. Notre liste d’idées pour de nouvelles énigmes et de nouveaux outils est très longue. Je suis donc très enthousiaste pour les années à venir de GTFO ».

Enfin, double bonne nouvelle : le jeu est désormais localisé dans plusieurs langues, dont le français, et s’offre une réduction de 25% pour son lancement sur son nouveau tarif de 39.99€. GTFO est maintenant disponible sur PC via Steam.