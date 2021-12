Among Us VR a été annoncé par InnerSloth

Si on l’avait su, on y aurait pas cru. Et pourtant il est bien là. InnerSloth les développeurs du petit phénomène Among Us, ont profité de la soirée des Game Awards pour annoncer une édition VR de leur jeu de survie en coopération asymétrique.

Among Us en première personne

Une chose est sûre, InnerSloth compte bien faire durer son jeu le plus longtemps possible. Leur tentative de mettre un pied dans le secteur de la réalité virtuelle n’en reste pas moins surprenante, et ce court trailer nous donne un bref aperçu des sensations étonnantes qui pourraient en résulter.

Pour le moment, seul le casque Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2) est concerné par cette édition. Mais nul doute que d’autres casque seront peu à peu compatibles.

InnerSloth sera épaulé par Robot Teddy et Schell Games, pour leur expérience sur I Expect You To Die, et Until You Fall. Aucune date de sortie n’a été dévoilée, mais n’oublions pas que les versions PS4,PS5 et Xbox Game Pass d’Among Us original sortent dans 4 jours, à savoir le 14 décembre.