DokeV fait le show aux Game Awards avec son morceau Rockstar

On nous avait promis une petite surprise pour les fans de K-Pop au cours des Game Awards : Pearl Abyss a diffusé une nouvelle vidéo pour DokeV, son futur jeu d’action/aventure qui avait fait sensation lors de la Gamescom. Rien de bien nouveau, mais l’occasion de (re)écouter la musique phare du jeu, Rockstar, et de vous la mettre en tête pour la journée.

Un peu de K-Pop aux Game Awards

Cette nouvelle bande-annonce nous propose un concert virtuel, où l’on retrouve différents personnages de l’univers de DokeV. Les héros nous présentent ainsi un spectacle sous fond de la musique Rockstar, écrit par Galactika et avec la voix de Luena. Quelques images complémentaires ont également été diffusées.

Si vous souhaitez en savoir plus sur DokeV, on vous résume tout ce que l’on sait sur le jeu dans une vidéo de moins de 7 minutes. Vous pouvez aussi retrouver notre interview exclusive de DokeV que l’on a pu réaliser avec Pearly Abyss il y a peu. Quant à la sortie du titre, nous n’avons pas de date mais on sait qu’il arrivera sur PC et consoles.