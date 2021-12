The Lord of the Rings: Gollum se faufile jusqu’aux Game Awards avec un nouveau trailer

Plutôt discret lorsqu’il s’agit de nous montrer de vraies images de gameplay, The Lord of the Rings: Gollum nous avait promis son retour lors des Game Awards de cette année. Le titre, désormais édité par Nacon, était effectivement présent lors de la cérémonie afin de nous montrer quelques nouvelles images.

Gollum joue les timides

Et malheureusement, toujours pas de gameplay à l’horizon. The Lord of the Rings: Gollum s’est simplement glissée entre deux publicités lors des Game Awards pour présenter un trailer en CGI, où on peut voir Gollum éliminer un à un plusieurs adversaires, tout en restant dans l’ombre.

Il faudra donc encore attendre un peu pour voir du gameplay pour le titre. The Lord of the Rings: Gollum sortira durant l’automne 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X.