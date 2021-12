Alan Wake II est annoncé aux Game Awards et débarquera en 2023 sur PC et next-gen

Plus de 10 ans après le premier volet remasterisé cette année, Remedy change sa formule et annonce un Alan Wake II identifié comme étant le tout premier Survival Horror de Remedy. Sam Lake, le scénariste emblématique de Remedy, était présent sur scène lors des Game Awards pour annoncer une sortie prévue en 2023 sur PC via Epic Games Store et consoles de nouvelle génération, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Nous n’avons pas tourné la page

Attendu par une très large communauté partout dans le monde, Alan Wake II s’est donc révélé grâce à une courte cinématique de haute facture montrant les différents environnements qui seront traversés par le désormais célèbre auteur de romans pour l’occasion totalement redesigné avec une ambiance horreur clairement montée d’un cran.

Néanmoins, Sam Lake a concrètement annoncé qu’il n’y aurait pas plus d’informations sur le jeu avant l’été prochain. Le jeu, présenté par Epic Games Publishing et développé sous Unreal Engine 5 est donc attendu pour 2023.