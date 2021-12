Cuphead : Enfin une date de sortie pour le DLC The Delicious Last Course

Après une incroyable performance musicale aux Game Awards, Cuphead a dévoilé des images et surtout une date pour son DLC tant attendu, The Delicious Last Course.

L’île D.L.C en DLC

On ne l’attendait plus, le DLC de Cuphead se dévoile enfin avec une date. Toujours aussi magnifique visuellement avec son look cartoon des années 30 et sa bande son délicieusement jazzy, le nouveau contenu accueille un tas de nouveaux boss et une nouvelle recrue avec Ms. Chalise sur l’île appelée tout simplement D.L.C. Au menu de cette Delicious Last Course, nous aurons également droit à de nouveaux charmes magiques, et de nouvelles armes, sans oublier les capacités uniques de la nouvelle héroïne. Cette dernière aventure aura pour but d’aider le Chef Saltbaker.

Malgré l’attente, les développeurs de chez MDHR nous apprennent que certaines phases avec les boss du DLC contiennent plus de frames d’animation que l’entièreté des boss du jeu original. Un niveau de détails encore plus riche qui vaudra sans doute le coup d’oeil.

The Delicious Last Course sortira le 30 juin 2022 sur Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, Steam, et GOG.