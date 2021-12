Dying Light 2 : Stay Human montre un nouveau trailer cinématique

Alors qu’il vient à peine de passer gold près de 2 mois avant sa sortie, Dying Light 2 : Stay Human fait encore parler de lui aux Game Awards, en nous présentant un trailer cinématique censé refléter l’ambiance morbide et violente du prochain titre de Techland.

Dying Light 2 voltige et tranche dans le vif

Ce trailer cinématique met en avant les personnages et leurs relations dans le monde en proie au désespoir que le titre dépeint. L’accent est aussi mis sur la voltige et la partie aérienne dont Techland semble apparemment très fier, n’hésitant jamais à mettre en avant les déplacements améliorés de ce second épisode.

Il y a une semaine, l’éditeur et développeur nous offrait 15 minutes de gameplay inédites dans le cinquième épisode de sa série de vidéo « Dying 2 Know« .

Dying Light 2 : Stay Human est prévu pour le 4 février 2022 sur PS4,PS5, Xbox Series, Xbox One, PC, et sur Switch via le cloud dans une version dédiée : Dying Light 2 : Stay Human – Could Version