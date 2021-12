Le film Sonic 2 dévoile son premier trailer en compagnie de Sonic et Tails, et Knuckles

Sonic fête ses 30 ans, et pour cela, le hérisson bleu était présent aux Game Awards pour que l’on en apprenne un peu plus sur son prochain jeu, mais aussi sur le deuxième film dans lequel il tient le premier rôle. Comme promis, Jim Carrey et Ben Schwartz, respectivement interprètes de Robotnik et Sonic dans le film, étaient conviés à la cérémonie afin de nous présenter le premier trailer de cette suite, que l’on découvre ci-dessous.

Idris est là

Le film nous racontera donc la rencontre entre Sonic et Tails, qui vont s’allier pour faire face au docteur Robotnik dans une toute nouvelle aventure. Mais ce trailer est aussi l’occasion de découvrir le premier aperçu de Knuckles dans le film, qui sera interprété par Idris Elda. Ce deuxième film aura donc pas mal de choses à nous raconter, et devrait assurément intéresser les fans du premier.

Le film Sonic 2 sortira chez nous le 6 avril 2022 dans les salles obscures.