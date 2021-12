Un nouveau trailer impressionnant pour A Plague Tale : Requiem

Annoncé lord de la conférence Xbox de l’E3 2021, A Plague Tale : Requiem nous dévoile un trailer impressionnant aux Game Awards.

Un trailer à ne pas Rat(er)

Comme pour notre duo, il semble que la licence d’Asobo Studio ait bien grandit au vu des nouvelles images présentées pour cette suite. Un mélange de gameplay et de cinématique qui nous dévoile une parcelle de la nouvelle intrigue de A Plague Tale : Requiem qui semble encore plus sombre que le premier opus. Avec le narrateur de ce trailer, on sait désormais que le titre fait référence au poème de Robert Louis Stevenson : Requiem.

Malgré la fin du premier titre, Amicia et son frère Hugo semblent être rattrapés par le passé. Pour fuir, ils voyagent en direction du sud pour un avenir plus radieux. Cela donne désormais du sens aux images nous montrant des contrées fleuris et des plages. On peut donc s’attendre à un travail artistique majestueux qui fera honneur au sud de la France.

En matière de gameplay, il semble que l’on retrouve les mécaniques de notre duo de choc, à savoir le savoir-faire et les équipements d’Amicia et les pouvoirs surnaturelles d’Hugo. Les environnements paraissent également bien plus ouverts qu’auparavant. A voir jusqu’à quel point le titre a changé par rapport au précédent, mais on sait en tout cas que les rats auront toujours une grande place dans l’intrigue.

A Plague Tale : Requiem sortira en 2022 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC, et en version Cloud sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass sur consoles, PC et Cloud.