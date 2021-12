Babylon’s Fall présente son histoire et confirme sa sortie pour le 3 mars 2022

Suite à sa dernière bêta, on pensait que Babylon’s Fall était encore un peu loin de sa sortie, mais visiblement non. Les Game Awards ont eu droit à un beau pré-show rempli d’annonces, et parmi les jeux qui étaient présentés, le titre de Square Enix était présent pour nous dévoiler un nouveau trailer.

Encore un jeu de début d’année

Le titre a donc fait une brève apparition pour nous présenter un peu de gameplay en plus, mais surtout pour illustrer un peu plus l’histoire du jeu, bien que celui-ci soit axé sur la coopération. On retiendra surtout les nouvelles phases d’actions présentées, mais aussi l’annonce de la date de sortie en fin de vidéo.

On ne s’y attendait pas, mais Babylon’s Fall sortira bien en début d’année prochaine, le 3 mars 2022. Reste à voir si le titre arrivera à se faire une place dans ce calendrier de début d’année 2022 très rempli.

Babylon’s Fall est prévu sur PC, PS4 et PS5.