Suicide Squad: Kill the Justice League montre un extrait de gameplay explosif

Parmi les nombreux jeux confirmés en avance pour les Game Awards de cette année 2021, Suicide Squad: Kill the Justice League était présent, alors que l’on pensait que le titre était encore assez loin de sa sortie malgré son trailer diffusé au DC FanDome. Le titre a donc bien fait une apparition durant la cérémonie, et comme on pouvait le deviner avec le gif qui a servi de teaser pour sa présence, le jeu a bien montré ses premiers extraits de gameplay.

Harley et ses potes explosent tout sur leur passage

On a donc eu droit à une vidéo de gameplay qui nous montrait enfin à quoi ressemblait le jeu in-game, après quelques trailers portés sur l’histoire. Dans cette mission, notre bande de super-vilains s’en va se confronter à Flash, qui n’a visiblement pas toute sa tête.

L’occasion de voir les différents mouvements des quatre personnages, qui se déplacent tous de manière unique, comme King Shark qui peut grimper au mur avec sa force brute, et Deadshot qui peut voler.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series en 2022.