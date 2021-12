Persona 4 Arena Ultimax arrive en mars sur PS4, Switch et PC

Le fameux jeu d’Atlus qui devait arriver sur PC était donc Persona 4 Arena Ultimax qui revient aussi sur quelques consoles. Une suite de ce jeu de combat pour ajouter Joker et ses amis ne semble pas être prévue pour tout de suite vu cette annonce.

Persona 4 Arena Ultimax disponible pour tous* (*sauf Xbox)

Persona 4 Arena Ultimax arrivera donc le 17 mars 2022 sur PlayStation 4, Switch et PC. Désolé les joueurs et joueuses Xbox, il faudra continuer de se contenter de jouer à Persona 4 Arena non-Ultimax via la rétro-compatibilité 360…

Aucun indice sur le netcode, même sur la page Steam, un point très important pour les fans de jeux de combat. Un flou d’autant plus troublant que BlazBlue Cross Tag Battle, avec les mêmes combattants, a annoncé le week-end dernier une mise à jour l’année prochaine pour apporter le rollback (sauf sur Switch).

Le trailer japonais est nettement plus long pour présenter le jeu et ses personnages. Les DLC seront inclus, ce qui veut dire les personnages supplémentaires et le mode histoire du Persona 4 Arena original, le tout pour un prix de 29,99€.

