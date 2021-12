Warhammer 40.000 : Space Marine 2 annoncé en vidéo dix ans après le premier volet

Les Game Awards 2021 ont réservés quelques surprises intéressantes, dont l’annonce de Warhammer 40.000 : Space Marine 2, une suite qui arrive dix ans après le premier opus !

Le Space Marine de retour pour jouer un mauvais tour aux tyranides

Cette fois-ci, ce ne sera plus Relic Entertainment qui sera aux commandes de ce second opus mais bel et bien Saber Interactive. Les développeurs ayant fait leurs preuves avec le sympathique World War Z, il y a de quoi être rassuré.

Concernant les informations sur ce Warhammer 40.000 : Space Marine 2, nous incarnerons toujours le légendaire Capitaine Titus campé par l’acteur Clive Standen (Vikings, Taken), qui devra repousser des hordes impitoyables de Tyranides comme nous le montre le trailer en CGI dévoilé pour le soft. Et bien évidemment, notre héros aura à disposition toute une panoplie d’armes dévastatrices pour repousser les pires horreurs de la galaxie.

Mis à part cela, nous n’en savons pas plus sur la teneur de la narration de cette suite, ni ce que proposera la gameplay du titre. On espère en tout cas qu’il sera aussi plaisant qu’un certain Warhammer : Vermintide 2.

Une date se fait encore attendre pour Warhammer 40.000 : Space Marine 2, mais sachez que le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X.