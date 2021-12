Homeworld 3 montre ses premières images de gameplay

Le preshow des Game Awards et décidément plus riche qu’on ne le pensait. Nous avons même eu droit à un trailer de gameplay pour Homeworld 3 qui a été annoncé à la Pax West en 2019.

Welcome Home(World)

Gearbox Software et Blackbird Interactive nous présente les première images d’HomeWorld 3 avec du gameplay nous montrant les enjeux scénaristiques du RTS saupoudré d’un peu d’action avec les vaisseaux. Dans cet opus, vous prendrez le commandement d’une flotte dans une univers énorme entièrement en 3D. Après Homeworld 2, la galaxie a connu une ère d’abondance grâce au réseau de portes de l’hyperespace. Cependant, le chaos est maintenant à l’ordre du jour et Karan, élevée au rang de mythe et religieusement idolâtrée, semble être un élément majeur menaçant l’avenir de la galaxie.

En plus du mode scénario en solo, le titre proposera un tout nouveau mode coopératif et des batailles en PVP.

Homeworld 3 sortira en 2022 sur PC via Steam et Epic Games Store.