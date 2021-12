PlayerUnknown’s Battlegrounds passe free-to-play

PlayerUnknown’s Battlegrounds, alias PUBG, était présent aux Game Awards ce soir pour annoncer sa très prochaine métamorphose en free-to-play. En effet le titre sera gratuit à partir du 12 janvier 2022, ont annoncé Krafton, les développeurs du jeu.

Gratuit mais quand même un peu payant

The only thing better than a Chicken Dinner, is a FREE Chicken Dinner with your friend. From January 12th, PUBG: BATTLEGROUNDS embarks on a new journey; Free-to-play! Invite your friends and assemble your own squad! Pre-register now @ https://t.co/zupXYgnrwq pic.twitter.com/tx865jNMBK — PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) December 10, 2021

Le titre sorti en 2017 a toujours été payant et le succès fût tel qu’il en a inspiré bien d’autres. On pense notamment à Fortnite d’Epic Games, dont la popularité n’est aujourd’hui plus à prouver, ou encore Activision et son Call of Duty : Warzone.

Malgré cette annonce qui caresse le consommateur dans le sens du poil, tout n’est pas rose non plus au royaume du Chicken Dinner. Krafton ont annoncé l’arrivée du « Battlegrounds Plus » un pass de mise à niveau de compte à 12.99 euros qui vous donnera accès à des matchs classés personnalisés, ainsi que des objets spéciaux. Quant à ceux ayant déjà payé leur jeu, ils recevront le « pack commémoratif » qui contient le Battlegrounds Plus et des objets supplémentaires.

PlayerUnknown’s Battlegrounds sera donc gratuit, à partir du 12 janvier 2022. Notons qu’une série animée dirigée par Adi Shankar (Castlevania) est prévue pour une sortie encore indéterminée.