Tunic arrivera le 16 mars 2022 sur PC et consoles Xbox

C’est Tunic qui a eu l’honneur d’ouvrir le pré-show des Game Awards 2021 et bonne nouvelle c’est pour enfin dévoiler sa date de sortie.

La ligne d’arrivée est enfin en vue pour Tunic

Le Zelda-like avec un renard le plus mignon depuis Kingley’s Adventure arrivera le 16 mars 2022 sur PC, Mac, Xbox One et Xbox Series. Ce trailer est donc l’occasion de voir un peu plus de gameplay après la démo sortie à l’occasion du dernier E3.

Le jeu développé par Andrew Shouldice avait été annoncé en 2015 sous le nom « Secret Legend » avant de devenir Tunic lors de l’E3 2017 où il promettait une sortie en 2018. Il sortira donc avec 4 années de retard, un peu plus pour les autres consoles vu son exclusivité Xbox temporaire.

Tunic arrivera ainsi sur PC, Mac, Xbox One et Xbox Series à la période ultra chargée du 16 mars, on espère que l’embouteillage de sorties ne lui portera pas trop préjudice…