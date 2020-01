Teasé depuis les Game Awards 2018, Journey to the Savage Planet est sorti en France le 28 janvier dernier sur PlayStation 4, Xbox One et PC via l’Epic Games Store. Le jeu vous met en scène, vous, nouvel explorateur intergalactique, envoyé par une entreprise loufoque pour vérifier si une planète est viable pour la population humaine. A vous de répertorier toute la faune et la flore et d’essayer de rentrer chez vous. Mais vous n’avez aucun plan et pas beaucoup de matériel. Découvrez le cheminement complet de toutes les missions principales et secondaires ainsi que les astuces pour trouver tous les collectibles facilement.

Solution Journey to the Savage Planet

Après vous avoir proposé les guides de Temtem ou encore de Dragon Ball Z Kakarot, vous retrouverez ici toute la solution de Journey to the Savage Planet avec une description la plus précise possible de ce qu’il faut faire, mission après mission. Cette solution sera mise à jour de façon régulière. Cliquez sur chaque mission pour connaitre son déroulement complet et toutes les astuces. N’hésitez pas à nous faire part d’un oubli ou d’une erreur. Bon jeu !

Histoire principale

Biome 1 – Site d’atterrissage

Présentation du Biome 1 – Site d’atterrissage

Biome 2 – Les champs agités

Présentation du Biome 2 – Les champs agités (en écriture)

Brûle-moi ça ! (en écriture)

Toujours plus haut (en écriture)

Inspecter la tour (2ème partie) (en écriture)

4ème meilleur détective (en écriture)

Biome 3 – Le royaume éthéré

Présentation du Biome 3 – Le royaume éthéré (en écriture)

Inspecter la tour (3ème partie) (en écriture)

Corrosif et créatif (en écriture)

Charge au sol (en écriture)

Panique statique (en écriture)

Défi de Fixtout (en écriture)

Défi de Sychi (en écriture)

Biome 4 – …

Présentation du Biome 4 – (en écriture)

Missions secondaires

A noter que plusieurs missions secondaires se transforment en mission principale une fois l’avancée du jeu plus conséquente. Nous pensons notamment à Brule-moi ça ! découverte dès le biome 1 mais exploitable dans le biome 2 et Corrosif et créatif découverte dès le biome 2 mais qui concerne le biome 3. Nous les avons donc aussi classées en missions principales dans leur biome respectif.

Biome 1 – Site d’atterrissage

Brûle moi ça ! (en écriture)

Contrôle du statut (en écriture)

Biome 2 – Les champs agités

Corrosif et créatif (en écriture)

Cartographe égaré (en écriture)

Biome 3 – Le royaume éthéré

Contrôle du statut (la suite) (en écriture)

Missions globales

Brownies extraterrestres (localisation des 100 blobs orange) (en écriture)

Architecture extraterrestre (localisation des 20 téléporteurs) (en écriture)

Métallurgiste (localisation des 32 alliages extraterrestres) (en écriture)

Cinéma extraterrestre (localisation des 10 tablettes extraterrestres) (en écriture)

Expériences scientifiques

Pour la science (en écriture)

Mise à jour du Kindex

Toutes les espèces animales de la planète (en écriture)

Toutes les espèces végétales de la planète (en écriture)

Tous les éléments à scanner (190) (en écriture)

Astuces

5 choses à savoir avant de vous lancer dans l’aventure (en écriture)

Comment récolter du Carbone ? (en écriture)

Comment récolter du Silicone ? (en écriture)

Comment récolter de l’Aluminium ? (en écriture)

Toutes les techniques pour combattre les Brocherrants ou les Kapyènes (en écriture)

Battre Cauchomard rapidement (en écriture)

Battre la Matriarche rapidement (en écriture)

Bien se servir de son propulseur autonome (en écriture)

Autres choses à savoir

Foire aux Questions (FAQ)

Voici tout un panel de questions afin de répondre à vos interrogations concernant le jeu. Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous les poser en commentaire, nous vous ferons un plaisir d’y répondre.

Genre : Action/Aventure

: Action/Aventure Éditeur : 505 Games

: 505 Games Développeur : Typhoon Studios

: Typhoon Studios Prix : 29,99€

: 29,99€ PEGI 12

C’est quoi Journey to the Savage Planet ?

Journey to the Savage Planet est un jeu d’Action-Aventure laissant la part belle à l’exploration et aux plateformes plutôt qu’aux combats, dans un monde coloré et très grand. Vous ne disposez ni de carte ni de beaucoup de matériel au début du jeu. Il s’agit du premier jeu du studio Typhoon Studios, créé par des anciens d’Electronic Arts, Warner Bros. ou encore Ubisoft.

Il s’agit d’un jeu à la première personne dans lequel vous incarnez un scientifique envoyé par Kindred Aerospace sur une planète inconnue, AR-Y 26, afin d’y répertorier toutes les espèces animales et végétales s’y trouvent pour définir si cette planète est propre à accueillir l’espèce humaine. Le côté farming est également bien présent dans la récolte de ressources nécessaires à votre évolution.

A vous ainsi d’explorer tous les moindres recoins de cette planète plutôt grande et de relever tous les défis se dressant devant vous. Le jeu met aussi un point d’honneur à l’humour, omniprésent sans être lourdingue. Vous pourrez améliorer votre arsenal progressivement en ramassant des alliages extraterrestres ou en réussissant des expériences scientifiques. Pour cela, il vous faudra rencontrer des créatures bizarres mais originales et souvent drôles.

Quelle est la durée de vie du titre ?

Comptez environ 12h si vous souhaitez jouer l’histoire principale en ligne droite. Mais vous ne pourrez pas échapper au fait de réaliser de nombreuses quêtes secondaires si vous voulez faire évoluer votre équipement. Ramasser tous les éléments et scanner tout votre environnement devrait vous prendre aux alentours de 20h de jeu.

Existe-t’il une composante multijoueur ?

Oui, pour cela il vous faudra jouer avec un ami en coopération. Le menu principal vous proposera l’option en dessous de celle pour jouer en solo. Il faut pour cela que vous soyez tous les deux titulaires d’un abonnement payant (Xbox Live ou PlayStation Network par exemple). Sachez qu’un seul personnage est jouable, sans choix de physique ou de sexe à l’origine.

Combien de zones composent le jeu ?

Au total, 4 biomes différents composent votre planète. Et au sein de chaque biome, de multiples zones de jeu s’ouvrent à vous : d’une ambiance polaire à une vallée prolifique en passant par un désert d’îles volantes ou une caverne colorée, les environnements sont riches et suffisamment variés pour vous émerveiller à chaque fois.

Le jeu est-il disponible en version physique ?

Oui, vous pourrez trouver le jeu en version physique mais seulement sur consoles à partir du 30 janvier. Il n’y a pas de version collector prévue. Suivez nos liens pour acheter votre copie.

Si vous vous posez la question, non il n’y a pas de Jetpack ou d’objets volants pour vous déplacer. Tous vos déplacements se font à pied, équipé de vos propulseurs servant uniquement à amplifier vos sauts. Mais pas de panique, les développeurs ont pensé à tout en intégrant une vingtaine de téléporteurs un peu partout sur la planète afin de vous déplacer plus rapidement et réaliser tous les allers-retours nécessaires à votre progression.

Et que se passe-t’il si je meurs ?

Vous risquez de mourir de nombreuses fois dans Journey to the Savage Planet que ce soit à cause d’un mauvais saut ou d’un ennemi trop coriace. Sachez que chacune de vos morts vous fera revenir dans votre vaisseau, le Javelin, sous forme de clone de vous même. Si vous revenez sur le lieu de votre mort, vous trouverez votre dépouille que vous pourrez enterrer pour récupérer des ressources. A ce moment-là, vous découvrirez aussi votre total de morts dans le jeu.

Le jeu sauvegarde-t’il automatiquement ?

Oui, le jeu dispose d’un système de sauvegarde automatique, assez régulière d’ailleurs. De toute façon, les nombreux téléporteurs vous permettront de revenir rapidement sur les lieux de votre mort, le cas échéant. Au lancement, quelques bugs de sauvegardes ont été repérés par les joueurs. Bug qui devrait être patché avec les premières mises à jour.

Combien d’éléments sont à retrouver ?

Le Kindex totalise 190 éléments à retrouver, que ce soit des zones de jeu, des animaux ou des végétaux. A vous de scanner votre environnement et d’en retrouver le maximum afin de faire grimper votre taux de remplissage et votre statut d’explorateur. En plus de cela, le jeu vous propose de ramasser des orbes orange pour améliorer votre barre de vie et d’endurance, ainsi que des alliages extraterrestres qui vous permettront d’améliorer votre attirail.

Vous devrez affronter de multiples créatures pour évoluer, bien que le combat ne soit pas au centre du gameplay. Lors de quelques missions secondaires ou pour affronter des boss réguliers, vous devrez user de votre pistolet nomade afin d’infliger des dégâts à vos ennemis. Vous disposez également de grenades, de fruits électriques ou d’appâts qui seront à varier en fonction des ennemis rencontrés.

Le jeu possède-t’il une rejouabilité ?

En fait, une fois l’Histoire principale terminée, vous pouvez retourner sur la planète pour chercher tout ce que vous avez laissé de côté, revisiter les zones qui étaient inaccessibles jusqu’à maintenant et chercher les sources de carburant manquantes à votre départ vers la Terre. D’ailleurs, si vous y parvenez, vous verrez pour une seconde fois les crédits de fin. Concernant les missions, une fois terminées, vous ne pourrez pas les rejouer, à part relancer une nouvelle partie.

Quelle est la configuration minimale sur PC pour jouer au jeu ?

Processeur : Intel Core i5-750 2.67 GHz

Mémoire vive : 4 GB

Processeur graphique : NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7950

Version de DirectX : DirectX 11

Espace disque nécessaire : 5,63 Go environ

Système d’exploitation : Windows 7 ou ultérieur

Quels sont les trophées/succès associés au jeu ?

Nous vous avons répertorié les 44 trophées/succès à réaliser dans le jeu, en sachant que leur condition d’attribution est la même quelle que soit la plateforme.