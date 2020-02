Continuons notre soluce de Journey to the Savage Planet au travers de la deuxième partie de la mission Inspecter la tour. Auparavant, vous avez fabriqué votre stabilisateur à grenades grâce à la mission Brûle-moi ça !

Retournez aux Champs agités via le téléporteur des Débris planétaires, descendez et continuez vers la gauche en sautant sur la plateforme disponible. Vous pourrez scanner une tablette extraterrestre qui vous en apprendra plus sur la vie qui a élu domicile sur la planète. Cela déclenchera la mission globale Cinéma extraterrestre qui vous demandera d’en retrouver 9 autres éparpillées. Vous pouvez voir l’avancée de vos recherches en vidéos mystérieuses dans votre ordinateur de vaisseau.

Continuez à droite et sautez sur la plateforme la plus au fond pour trouver devant-vous un pétroglyphe extraterrestre bondissant, signe qu’il vous faudra une amélioration de votre saut vertical pour continuer. EKO vous indique d’ailleurs qu’il vous faudra trouver un échantillon spécifique pour qu’elle puisse vous fabriquer l’amélioration. Cela déclenchera la mission Toujours plus haut. Vous ne pouvez pas continuer plus loin pour l’instant. Ne lisez la suite de cette soluce qu’après avoir accompli la mission sus-citée.

Continuer l’ascension

Une fois que vous avez fabriqué votre booster de décollage, revenez sur la plateforme où vous avez vu pour la première fois le pétroglyphe bondissant demandant l’amélioration de votre propulseur.

Approchez-vous de la stèle extraterrestre et utilisez votre nouvelle faculté de saut propulsé pour monter plus haut. Répétez l’opération pour pouvoir récupérer du carbone et un blob orange. D’ailleurs, à proximité, vous en trouverez un autre en vous servant de votre grappin vers la droite. Puis faites demi-tour.

Descendez et remarquez tout droit une série de plateformes avec des fleurs à grappin. Suivez le chemin en prenant de l’élan pour la dernière plateforme afin de rentrer dans la zone L’abîme pourrissant.

Pénétrez dans la zone et prenez tout de suite à gauche. Sautez sur les espèces de champignons plats à 4 reprises avant de vous élancer vers une plateforme contenant une fleur à grappin. Hissez-vous et avancez pour récupérer du silicone. Là, vous serez attaqué par des espèces de moustiques volants, les Trompemuseaux.

Visez simplement les créatures et tirez leur dessus pour qu’elles meurent rapidement. Autrement, elles vous toucheront avec une sorte de langue contaminée.

Notre astuce : vous pouvez les bloquer avec votre masse gélatineuse pour pouvoir les scanner. Éliminez également un Boom-et-bang (sauvage) qui vous attaquera à la suite.

Remarquez au centre un alliage emprisonné. Il vous faudra détruire 3 boules oranges pour le débloquer. Les deux premières sont facilement identifiables autour de vous. La troisième se cache dans la grotte derrière la faille dans le mur sur la gauche. Lancez une grenade dessus pour pouvoir entrer et détruire la dernière boule orange. Récupérez ensuite l’alliage extraterrestre.

Vous pouvez aller jusqu’au fond mais vous ne trouverez que des plantes de vitalité et des graines à grappin par exemple. Revenez à l’endroit où vous avez récupéré l’alliage et remarquez à gauche une fleur à grappin. Hissez-vous et descendez, en utilisant votre propulseur pour atténuer votre chute, sur la grosse pierre grise. Le chemin sur votre gauche vous aidera à remonter par la zone précédente. Mais vous pouvez vous en aider pour descendre proche de l’arcade de pierre à gauche de la zone.

En entrant, vous devrez probablement affronter de nouveaux trompemuseaux. Vous rencontrerez aussi plusieurs espèces animales inoffensives dont le Ricochaile (royal). Derrière la pierre centrale se trouve un blob orange. Mettez-vous face à la pierre contenant le signe bondissant dessus et utilisez votre propulseur amélioré pour monter plus haut.

Chercher un sentier qui mène plus haut

EKO vous indique qu’il s’agit d’un cul-de-sac et qu’il vous faut trouver un autre chemin. Remarquez les espèces de fil reliant deux grappes. Scannez l’élément pour déclencher la mission 4ème meilleur détective et mettre en pause la mission Inspecter la tour (2ème partie). En effet, une amélioration magnétique du grappin est nécessaire. Ne lisez la suite de la soluce que lorsque vous possédez cette amélioration.

Escalader plus haut

Maintenant que vous êtes en possession de l’attache protonique avancée, revenez au téléporteur de l’Abîme pourrissante. Revenez au niveau de la stèle bondissante et utilisez votre attache améliorée pour monter sur le rail qui vous bloquait jusqu’à présent. Puis, laissez-vous tomber pour ramasser plusieurs ressources et utilisez votre propulseur pour remonter devant la stèle bondissante au fond. Poursuivez à droite et descendez la petite marche pour récupérer un blob orange.

Utilisez l’attache protonique à droite et réutilisez-la dès que vous arrivez au bout en plein vol pour vous accrocher à la suivante, puis à la fleur à grappin avant d’arriver sur une plateforme.

Descendez et scannez le coffre. Il vous faudra trouver 3 clés pour l’ouvrir. La première se trouve dans la grotte au fond à gauche de la zone. Accroupissez-vous et utilisez le propulseur pour sauter. Scannez la clé (ronde) pour qu’EKO déverrouille une partie du problème. Prenez une graine d’acide et dépêchez-vous de descendre afin de la jeter vers le bloc d’ambre dans la zone. Il libère la deuxième clé (triangle). Poursuivez en allant au fond à droite derrière les pierres pour voir un passage.

Lancez une grenade vers la faille au fond pour la détruire puis utilisez votre grappin après un double-saut pour arriver en face et pouvoir déchiffrer la troisième clé (carré). Revenez en prenant beaucoup d’élan et en faisant un double-saut long (ne ré-appuyez sur saut qu’au bout du premier saut pour rallonger la distance) pour déployer le grappin et revenir.

Approchez-vous du coffre pour ramasser un alliage extraterrestre. Puis, remontez sur la plateforme par laquelle vous êtes arrivés. Vous pouvez voir au-dessus de vous des rails magnétiques à la suite. Prenez-les pour arriver dans la zone Le Nid de la Matriarche. Approchez-vous du téléporteur Surplomb pourrissant pour l’activer. Dans la zone, vous pourrez aussi scanner de la gelée larvaire.

Voyager plus haut, plus fort

Poursuivez votre route au fond de la pièce et grimpez. Au bout du couloir, vous tombez sur le deuxième boss du jeu, la Matriarche trompemuseau. Le but est simple, vous devrez tirer sur ses points faibles, représentés par des boules jaunes qui poussent sur son corps telles des pustules.

La technique est simple, il vous faut tourner autour de la matriarche sur plusieurs étages pour trouver les points faibles et leur tirer dessus, en évitant les dégâts subis par sa langue et les attaques de ses enfants, les moustiques trompemuseaux. La première partie devrait se passer plutôt facilement.

Les étapes 2 et 3 du combat vous demanderont un peu plus de travail vu que les pustules seront recouvertes par de l’ambre, qu’il vous faudra faire fondre avec de l’acide présent dans les parages. Une fois les pustules mises à l’air libre, attaquez-les comme lors de la première étape. N’hésitez pas à vous réalimenter en vie et de tirer sur ses yeux pour relancer le combat entre chaque étape.

A la fin du combat, la matriarche s’écroule sur le sol en pierre et dévoile un accès par en-dessous. Quittez la zone de combat par là pour arriver à l’Autel caustique. Approchez-vous pour prélever l’échantillon nécessaire à la fabrication du stabilisateur à bombes dépérissantes. Cela met à jour la mission Corrosif et créatif.

Approchez-vous du téléporteur du Repaire de la matriarche pour l’activer et débarquer dans le troisième biome du jeu, Le royaume éthéré afin d’accomplir cette mission Corrosif et créatif.

Consultez également notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour retrouver toutes nos soluces et astuces autour du jeu.