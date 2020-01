Après avoir réussi la mission Protocole d’atterrissage qui introduit notre soluce de Journey to the Savage Planet, vous voici au début de l’une des plus longues missions principales de ce premier biome : Rénovation.

Récompense : Pistolet Nomade

Trouver la sortie des grottes de glace

EKO vous indique que les cartographes ont trouvé un alliage qui pourra vous permettre de lancer les réparation du vaisseau. Suivez le marqueur dans les grottes de glace avancer.

Scanner l’obstacle cristallin

Servez-vous de votre scan sur le matériau violet afin d’apprendre par EKO qu’il s’agit d’une matière fragile que vous pourrez détruire à l’aide d’un outil que vous devez fabriquer avec votre imprimante 3D.

Récupèrer les ressources nécessaires pour fabriquer un pistolet Nomade

Pour fabriquer l’outil, vous devez récupérer 10 unités de Carbone. Continuez votre route par la droite pour trouver de mignons petits animaux que vous devez scanner, les Oiseaux-Globe (neigeux). Ils sont inoffensifs (sauf si vous les attaquez sans les tuer rapidement) mais vous devez les détruire pour récupérer votre carbone. Pour cela utilisez la touche Mêlée pour les combattre.

Au passage, vous trouverez également du GROB et des Plantes de vitalité, vous redonnant de la vie si vous êtes blessé. Pour cela, tapez-les pour ramasser les graines qu’elles font tomber.

Fabriquer le pistolet Nomade avec l’imprimante 3D du Javelin

Une fois vos unités de carbone en poche, dirigez-vous vers le vaisseau pour fabriquer votre arme dans l’imprimante 3D. Vous pouvez courir mais vous disposez d’une barre d’endurance qui doit se recharger avant de l’utiliser à nouveau.

Interagissez avec le téléporteur pour revenir à l’intérieur du vaisseau. Allez vers l’imprimante 3D et activez-la. Fabriquez l’arme en sélectionnant le menu Arme et trouvez le pistolet pour le fabriquer. Ressortez du vaisseau par le téléporteur et poursuivez votre route jusqu’au cristal violet à détruire.

Trouver la sortie des cavernes de glace à l’aide de ton arme

Visez ou tirez directement dessus pour le détruire instantanément. Poursuivez la route et montez sur la gauche pour trouver un trou à sauter. Prenez de l’élan et sprintez avant de sauter juste avant le trou pour atterrir de l’autre côté. Détruisez encore quelques cristaux violets pour arriver sur l’écran titre du jeu.

EKO vous montre au loin une tour qui ne devrait pas être ici vu que la planète n’est pas censée être habitée. Elle vous recommande de retourner au vaisseau pour lire un message urgent de votre entreprise, qui n’est rien autre qu’un message de soutien pour vous continuer à travailler.

Cependant, une vidéo de votre PDG vous indique qu’il souhaiterait savoir ce qui se trouve dans cette tour et surtout qui l’a construite. Il vous demande de garder le secret et de le tenir directement lui au courant. Sortez du vaisseau et retourner dans la grande zone après les grottes pour poursuivre l’exploration.

Trouver l’alliage extraterrestre

Scannez les environs pour découvrir de nouvelles races de végétaux notamment l’Hypnotoxine, qui débloquera une Karte de votre inventaire. Suivez le marqueur pour rentrer dans la zone Etreinte Glaciale de Shangtar.

EKO vous demande de scanner un étrange objet au loin. Pour cela, vous devrez traverser le Bassin Flollusque. Or, le bassin gelé craque sous vos pieds et vous fait tomber dans un guet-apens, où vous serez attaqué par des Flollusques (inférieurs), une sorte de pieuvres volantes.

Eliminez-les avec votre pistolet (et ne mourrez pas, sinon vous reviendrez au vaisseau. D’ailleurs vous pouvez enterrer vos dépouilles pour récolter des matériaux). Pour cela, restez constamment en mouvement et évitez leur boule nauséabonde qui peuvent vous tuer à force.

Ceci fait, remontez sur les côtés du trou pour scanner et manger la poisse orange (1/100) pour débloquer la mission Brownies extraterrestres, une mission globale de collecte. Vous en trouverez 100 à travers le jeu, mais nous ne vous indiquerons pas toutes les localisations dans cette soluce.

EKO vous apprend qu’elle peut vous permettre d’améliorer votre condition et vous faire monter de niveau. Mais pour cela, elle vous demande de trouver 100 blobs oranges. Ne restez pas trop longtemps dans le trou car d’autres flollusques (inférieurs) vont réapparaitre.

Allez à l’autre bout et cassez les cristaux violets au fond de la zone pour arriver dans la zone Les contrées verdoyantes de Zyl. Vous pouvez les visiter, découvrir deux nouvelles espèces, les Oiseaux-Globe (vallée) et les Babouchka qui sont de petites bêtes au cri hilarant qui en cas d’attaque se décomposent en de multiples petites bêtes qui partent en criant.

Continuez votre route tout droit mais EKO vous arrête : vous n’avez pas de propulseurs autonomes pour continuer. Votre mission est bloquée et remplacée par une autre, Hop hop !. Suivez cette mission avant de poursuivre cette page.

La mission se débloque dès lors que vous fabriquez les propulseurs autonomes. Rendez-vous à l’endroit inaccessible plus tôt et sautez de l’autre côté du gros trou. Pour cela, prenez de l’élan, sprintez et sautez en l’air. Une fois au maximum du saut, re-sautez pour déclencher votre propulseur autonome.

Arrivé sur la plateforme finale, vous faites face à une étrange créature carnivore qui bloque le chemin. A vous de découvrir comment passer. Mais nous vous aidons, comme nous sommes gentils. Placez-vous au niveau de la mare violette dont les Oiseaux-Globe raffolent. Utilisez votre touche Mêlée simple pour donner un coup de pied à la bête qui va s’envoler et finir dans la bouche du Vortex à Chair, qui va tout simplement le broyer et l’avaler, sic. Quelle pauvre créature !

Mais rassasiée, elle vous laissera le chemin et vous permettra de pénétrer dans la Crevasse tranquille de tranquillité. Descendez et répétez l’opération avec le Vortex à Chair à droite. A plusieurs reprises dans cette zone, des failles dans le mur cachent des objets, sans pour autant réussir à les détruire pour l’instant.

Poursuivez votre route pour arriver dans une zone contenant de la vie et des Oiseaux-Globe. Regardez sur votre droite et montez le chemin menant au cratère du météore. Là, des mystérieuses petites carapaces se défendent en envoyant des piques. A vous de vous protéger et de les détruire en leur lançant des grenades que vous pourrez trouver au fond de cette petite zone, juste à côté du 5ème téléporteur (Cratère du météore), à activer.

Il y a 4 carapaces à détruire en lançant les grenades dans leur cœur quand ils s’ouvrent. Ceci fait, deux chemins s’offrent à vous à ce niveau. Laissez celui de droite, il vous demande d’utiliser une amélioration d’arme au final. Prenez donc celui de gauche et montez grâce à un double-saut, pour qu’EKO vous apprenne qu’il vous faudra vous battre contre une créature très féroce, le Brocherrant (marbré). Faites attention, cette créature est très vive et vous inflige pas mal de dégâts.

La manière de les affronter est simple, il vous faudra esquiver (en utilisant la touche appropriée) à chaque attaque. Par exemple, la bête vous regardera et commencera à rouler sur elle-même avant de débouler vers vous. A vous de l’éviter pour que la bête s’arrête et présente ses points faibles présents sur sa queue. A vous de tous les détruire en plusieurs fois pour abattre la créature.

Une fois votre ennemi éliminé, 2 autres de la même race apparaissent et s’attaquent à vous. Procédez de la même façon pour chacun d’entre eux pour libérer l’alliage extraterrestre (il y en a 32 à ramasser). Ramassez-le pour mettre à jour la mission et déclencher une autre mission globale, Métallurgiste.

Ramener un alliage extraterrestre au Javelin pour commencer les réparations

Utilisez le téléporteur du Cratère du météore pour rejoindre l’intérieur du Javelin.

Déposer l’alliage dans l’Aspirotube du Javelin

Présentez-vous devant l’Aspirotube (au même endroit que l’imprimante 3D) et appuyez sur Action pour aspirer l’alliage. EKO vous annonce que vous allez pouvoir lancer les réparations du vaisseau et en plus débloquer plein de nouvelles améliorations.

Ainsi, au choix vous pouvez acquérir le Tir surchargé (pour le prix de 100 Carbone et 100 Silicone) pour infliger des dégâts amplifiés, une Batterie avancée (100 Silicone) pour recharger moins souvent et des Dégâts amplifiés (100 Carbone) pour éliminer la faune locale plus facilement. Et enfin, vous êtes prêt à commencer la mission Inspecter la tour.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y retrouver nos autres soluces et astuces autour du jeu.