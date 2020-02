Bienvenue sur notre soluce de Journey to the Savage Planet, ici vous pourrez retrouver toutes les missions principales et secondaires que vous pourrez retrouver dans la troisième biome du jeu : Le royaume éthéré. Cliquez sur les missions pour y retrouver la marche à suivre.

Le biome Le royaume éthéré est un espace rempli de verticalité où vous devrez très souvent user de votre grappin afin de progresser dans les endroits très hauts et espacés entre eux. Votre progression se résumera à accroitre vos compétences pour activer les noyaux d’énergie de la tour centrale. Plusieurs espèces animales et florales s’y trouvent également, à vous de les scanner.

Missions principales

Mise à jour du Kindex

Les espèces animales du biome (en écriture)

Les espèces florales du biome (en écriture)

