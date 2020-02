Bienvenue dans la suite de notre soluce sur Journey to the Savage Planet avec la mission 4ème meilleur détective qui vous permettra de fabriquer votre attache protonique améliorée. Vous êtes arrivé sur cette mission car vous étiez bloqué dans la mission Inspecter la tour (2ème partie).

Récompense : attache protonique avancée

Localiser et prélever l’échantillon requis

EKO vous indique qu’une amélioration du grappin est nécessaire pour continuer votre ascension. Pour poursuivre, suivez le marqueur de mission. Pour cela, descendez et poursuivez à gauche. Là aussi, vous rencontrerez des trompemuseaux. Remarquez des hautes herbes au fond à gauche, vous ne pouvez pas continuer là bas pour l’instant.

Continuez donc légèrement sur la droite pour descendre sur un chemin traversant une souche de bois pour découvrir une autre zone, l’Arbre virulent de K’Klenall, un gigantesque arbre avec des grosses excroissances violettes. Vous pouvez le scanner pour apprendre qu’il est rongé par la maladie.

Continuez sur le chemin précédemment emprunté et repérez un téléporteur de couleur rouge. Approchez-vous et activez-le. Préparez-vous à vivre le combat le plus épique depuis le début de l’aventure. Ce téléporteur étant totalement instable, il se transforme en faille temporelle. Ce qui fait que pendant 3 vagues successives, vous allez affronter toutes les créatures que vous avez affronté depuis le début du jeu, mais en une fois.

En plus d’être nombreuses, elles sont relativement féroces et ne vous laisseront pas de répit. A vous d’user de tous les stratagèmes pour les éviter, esquiver et les détruire le plus rapidement possible. Au programme, flollusques, brocherrant, oiseau-globe (alphas), boom-et-bang etc… Une fois le combat terminé, faites le plein de vie et suivez l’indication d’EKO pour interagir avec le téléporteur de l’Abîme pourrissant, cette fois-ci stabilisé.

Continuez et approchez-vous de l’alliage extraterrestre au milieu de la zone aquatique se trouvant à gauche du téléporteur. Sa protection se referme et vous vous faites attaquer par des Boom-et-bang (sauvages). Éliminez-en 3 en évitant d’agresser les autres bêtes présentes pour éviter d’avoir à mener plusieurs combats de front. Une fois l’alliage libéré, récupérez-le.

Si vous êtes attaqué par les armures d’ambre, utilisez de l’acide présent sur les bords de la zone. Les autres bêtes nécessiteront simplement des tirs ou des attaques de mêlée.

Continuez tout droit et remarquez au fond une fleur à grappin. Montez, continuez à droite et montez sur la nouvelle plateforme. Repérez les champignons derrière-vous et utilisez les, ainsi que votre double-saut pour atteindre la grotte située de l’autre côté de la pièce.

Vous rentrez ainsi dans la zone La face cachée gazeuse, accessible aussi depuis le côté gauche du biome extérieur.

Continuez et remarquez une fosse avec des Oiseaux-globe (infectés). Ils se comportent comme des zombies et s’approcheront de vous jusqu’à exploser et déverser leur poison sur vous. Pour éviter cela, tirez en premier sur leur queue contenant un point faible jaune. Ils exploseront instantanément alors tenez-vous à l’écart. Éliminez-en 4 avant de scanner l’édifice gris révélant être une pierre tombale extraterrestre. Récupérez aussi le blob orange. Remontez et poursuivez dans les hauteurs.

Cette grotte renferme également des gisements d’aluminium, profitez-en pour en faire le plein. Affrontez de multiples moustiques et descendez pour trouver le cimetière des oiseaux-globe et éliminez des infectés. Utilisez vos grenades pour casser la faille dans le mur à gauche de la salle. Celle-ci révèle une salle étrange avec une technologie extraterrestre avancée non encore accessible puisque la porte se referme tout de suite (il vous faudra avancer jusqu’au troisième biome pour débloquer l’amélioration).

Remontez-donc en utilisant votre grappin et poursuivez là où le marqueur vous indique d’aller. Montez chaque étage et atteignez la cascade d’eau. Vous pouvez récupérer des graines à grappin mais retournez-vous et remarquez une autre plateforme. Montez et faites le plein de grenades. Accédez à la plateforme en face avec un double-saut. Récupérez un blob orange sous la cascade de gauche.

Montez à droite pour récupérer de la vie et avancez vers la fleur à grappin pour monter encore. Repérez des balanes à grappin sur les murs partout au dessus de vous. Il vous faudra vous frayer un chemin. Envoyez une fleur à grappin sur le mur de gauche et montez.

Sautez sur la plateforme qui se présente à vous et réitérez l’exploit avec la balane devant-vous. Retournez-vous et réitérez l’exploit encore 2 fois pour arriver sur une plateforme au relief rouge avec une vue dégagée sur la tour juste au-dessus de vous.

La mission secondaire Cartographe égaré se déclenche alors (nous y reviendrons plus tard). Utilisez encore les balanes face à vous puis derrière-vous pour vous hisser sur la plateforme marquant votre entrée dans la zone Le champignon de Si’ned VII.

Près de la cascade, vous pourrez scanner le Champitriste et il existe des arbres avec des papillons bleus magnifiques, les Arbres à gossamère. Approchez-vous du téléporteur du Champignon de Si’ned VII pour l’activer. Avancez vers le fond de la zone pour mettre à jour la mission.

Inspecter le sanctuaire

EKO vous informe qu’un sanctuaire se trouve proche d’ici. Vous devrez sûrement éliminer un flollusque (primordial) dans les parages. Avancez sur le chemin devant vous pour vous faire attaquer par une sorte d’abeille toute jaune. Il s’agit d’un Essaim insectoïde. Détruisez-la mais surtout détruisez son nid en forme de ruche qui se trouve dans les parages pour éliminer tous les spécimens présents.

Avancez vers le sanctuaire sur la droite, il s’agit de l’Autel exorbitant de Yun’ji et scannez-le. Vous apprendrez que les fragments d’un cristal ont été dispersés dans la zone et que vous pourrez les retrouver en utilisant votre scan et en suivant les faisceaux émanant de la structure. Grâce à cela, vous pourrez fabriquer l’attache protonique avancée.

Récupérer les fragments du cristal brisé

Il vous faudra retrouver 3 fragments perdus en suivant 3 traces différentes. Suivez la trace de gauche pour commencer.

Remontez le chemin et prenez à gauche. Passez sous l’arcade de pierre pour tourner et arriver dans une zone dans le bâtiment de pierre contenant le flollusque (primordial) rencontré plus tôt. Abattez-le et continuez votre route. Détruisez toutes les hautes herbes. Repérez le cristal un peu plus haut et ramassez-le pour qu’il disparaisse en un claquement de doigts (vraiment).

Retournez au sanctuaire et suivez le chemin du milieu. Suivez le chemin jusqu’à passer sous une arche de pierre. Après ça, tournez à gauche et continuez jusqu’au bord de la falaise où vous remarquerez en contrebas votre fragment recherché. Sautez en gérant l’atterrissage avec votre propulseur et récupérez le fragment. Retournez-vous et remarquez plus haut des fleurs à grappin. Utilisez-les et grimpez à droite pour revenir sur la terre ferme.

Revenez au sanctuaire en allant tout droit et suivez enfin le dernier chemin. Éliminez un essaim insectoïde en route et passez entre les cacnoix. Au passage sur la gauche, repérez les hautes herbes que vous détruirez pour trouver un blob orange. De l’autre côté du chemin et de l’eau, vous trouverez de l’aluminium et du silicone. Continuez votre chemin pour descendre et tomber sur 2 flollusques (inférieurs). Abattez-les et poursuivez le long du chemin.

Retournez-vous vers la cascade et passez dedans pour découvrir une grotte avec des blocs d’ambre et de l’acide. Vous connaissez le principe. Lancez une boule d’acide sur les blocs pour les détruire. Mais tous sont piégés avec des créatures sauf un.

Vous devriez trouver des armures d’ambre, des trompemuseaux, des oiseaux-globe (alphas) etc… Dans notre partie, le premier sur la droite était le fragment de cristal recherché et le premier au milieu un blob orange. Récupérez le fragment pour reconstituer intégralement le cristal.

Remettre le cristal rassemblé à sa place dans le sanctuaire

Avant de retourner au sanctuaire par le chemin emprunté à l’aller, poursuivez au fond de la zone pour arriver devant un alliage extraterrestre, vous vous en douterez, piégé, puisqu’il se referme et 3 flollusques (inférieurs) et 1 flollusque (primordial) vous attaquent. Éliminez-les pour ramasser l’alliage extraterrestre. Revenez ensuite au sanctuaire et interagissez avec afin qu’il se réassemble.

Prélever un échantillon dans le sanctuaire

Appuyez sur la touche Action pour prélever et analyser le cristal. Cela aura pour effet de mettre à jour la mission.

Fabriquer l’attache protonique avancée

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Silicone : 200

Aluminium : 100

Vous êtes alors invité à retourner au vaisseau via le téléporteur pour fabriquer l’attache protonique avancée. Avant de partir, sur le côté droit du bâtiment en lien avec la tour, approchez-vous de la plaque au sol et scannez-la pour déclencher la mission secondaire Charge au sol pour laquelle il vous faudra patienter avant de pouvoir la réaliser.

Rentrez également dans la grosse souche face à vous, l’Enveloppe infectée, pour y récupérer des blobs oranges et un alliage extraterrestre. Puis redescendez.

Revenez au niveau du téléporteur du Champignon de Si’ned VII et empruntez le chemin qui monte à gauche du téléporteur. Si vous tournez encore à gauche, vous arriverez dans la zone Le domaine de la bête indomptable, siège de la mission secondaire Cartographe égaré. Réussissez la mission et retournez vers le téléporteur pour aller au vaisseau et fabriquer l’attache protonique améliorée.

Une fois au vaisseau, dirigez-vous vers l’imprimante 3D pour fabriquer votre attache protonique avancée. Vous pouvez dorénavant poursuivre votre mission Inspecter la tour (2ème partie).

Consultez également notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour retrouver toutes nos soluces et astuces autour du jeu.