Ça y est, vous êtes prêt à vivre la dernière partie de la mission Inspecter la tour de Journey to the Savage Planet. Plus d’échappatoire, vous allez vivre ici la conclusion de votre aventure. Mais avant de passer au dernier combat du jeu, vous devrez effectuer de multiples actions sur plusieurs niveaux d’une salle immense.

Trouver la graine planétaire

Vous êtes entré dans le dernier biome du jeu et vous vous trouvez dans Le Vestibule moite (du nom du téléporteur derrière vous). Avancez dans le couloir pour qu’EKO vous annonce qu’elle ressent la présence de centaines de formes de vie sous vos pieds. Continuez jusqu’au cristal brillant au centre de la pièce. Cela activera un ascenseur qui vous fera descendre dans une immense grotte à plusieurs étages. Vous perdez le signal avec EKO et vous arrivez dans la zone Le coeur de la tour.

Votre mission est « simple » : trouver de multiples pustules jaunes à détruire sur chacun des niveaux où s’arrêtera l’ascenseur. Ces pustules, mystérieuses, sembles reliées à une forme de vie. D’ailleurs, à chaque étage atteint, vous entendez une voix rauque vous racontant l’Histoire de la civilisation qui a construit toutes ces structures, comprenant alors qu’elle a été menée à sa perte par sa condition égoïste.

Vous débarquez donc dans cette gigantesque première grotte. Remarquez sur les murs de multiples capsules de préservation de graines. Détruisez celles qui sont friables pour récupérer des ressources et des munitions pour tous vos outils gauchers disponibles. Ces capsules vous serviront aussi de sas de renaissance si vous mourrez, pour éviter d’avoir tout à recommencer. Ces capsules ont permis à la civilisation ancienne d’enfermer tout son patrimoine dans le cas où elle disparaîtrait un jour.

De manière générale, les pustules se cachent sur les murs, sous les plateformes ou dans des pièces gardées par des créatures à combattre. Partout, suivez les plantes grimpantes parasites, sortes de tentacules violettes qui composent cette pièce et qui vivent grâce à un hôte. Elles seront de plus en plus nombreuses au fil de votre descente.

Le premier niveau du Coeur de la Tour rassemble des Oiseaux-globe (alphas), des Scarab impériaux et 3 pustules ou yeux corrumpus à trouver et à détruire avec votre pistolet nomade :

La première est visible dès votre sortie de l’ascenseur (attention dès sa destruction, vous serez attaqué par de nombreux Trompemuseaux).

La deuxième se trouve dans une pièce en hauteur. Utilisez votre double-saut et vos propulseurs autonomes pour y accéder et la détruire.

La troisième se trouve tout en bas de la pièce disponible, derrière une pierre dans un coin de la pièce.

Une fois ces 3 pustules détruites, l’ascenseur descendra jusqu’à votre niveau. Approchez-vous du cristal central et activez-le pour poursuivre votre descente.

Vous débarquez dans le second niveau de cette immense grotte. Vous y trouverez des Oiseaux-globe infectés et des Orifices dégoulinants. Faites attention à cette espèce qui projette de l’acide pour ne pas perdre de vie lors de vos déplacements.

Au programme, encore 3 pustules à trouver et à dégommer :

La première se trouve à l’intérieur d’une capsule à casser sur la partie gauche de la salle. Attention aux Flollusques (primordiaux) qui vous attaqueront.

La deuxième se trouve dans une pièce en hauteur, accessible grâce à des graines à grappin, via une plateforme circulaire contenant une balade à grappin ainsi que deux autres successivement.

Là, éliminez 2 Brocherrants en utilisant la technique d’esquive habituelle pour toucher leurs points faibles et les éliminer. Ceci fait, cassez le mur en hauteur grâce à une grenade et détruisez la pustule.

La troisième se trouve tout en bas de la partie disponible, entre deux capsules que vous pouvez détruire. Cela révèle la pustule qui vous tend les bras.

Dès que vous détruisez la troisième pustule, l’ascenseur vous rejoint de nouveau. Comme précédemment, servez-vous du cristal de la plateforme pour rejoindre le niveau inférieur.

Vous voici dans le troisième niveau de cette gigantesque tour où vous trouverez des Oiseaux-globe (alpha) et une nouvelle espèce florale, le Lance-pus qui projettera de l’acide dans votre direction régulièrement. Ainsi, faites gaffe à ne jamais rester longtemps au même endroit. Une nouvelle fois (et entre nous, une dernière fois), 3 nouvelles pustules sont à détruire :

La première pustule est énorme et se trouve juste devant vous en sortant de l’ascenseur, sur le mur. Sa destruction déclenchera l’action des Lances-pus.

La deuxième se trouve dans une pièce en hauteur, accessible avec votre grappin et vos propulseurs. A votre entrée dans la pièce, un Amphibrute (landes) casse un mur et vous attaque. Utilisez vos brides fielleuses pour l’immobiliser et toucher ses 2 points faibles dorsaux puis celui buccal. Puis, montez et détruisez la pustule au fond.

La troisième se trouve tout en bas de la zone. Dans un coin, vous trouverez une plaque friable. Utilisez votre booster d’écrasement pour tomber dans un trou et trouver la dernière pustule.

Une fois ces ultimes pustules détruites, récupérez un maximum de vie et autant de fruits électriques et autres munitions que possible puis allez à l’ascenseur qui est descendu, pour activer le cristal de la plateforme centrale.

Alors que le tunnel dans lequel vous vous retrouvez se renferme par un bouclier, vous débarquez dans la dernière salle de la tour, le Refuge de Teratomo, et devant l’ultime boss du jeu, la créature que vous entendiez jusqu’à présent, le sus-nommé Teratomo. Il s’agit d’une grosse bête gluante avec de gigantesques dents et yeux. Mais surtout, au moment où débute votre affrontement, une multitude de pustules plus ou moins grosses poussent sur son corps. Vous l’aurez compris, vous devrez absolument toutes les détruire pour triompher.

Le combat en lui même est simple. Un conseil : restez mobile ! Le combat se déroule en 3 tiers. A chaque fois que vous toucherez une pustule, vous ferez baisser sa barre de vie. Faites attention, le liquide se trouvant au sol vous affectera grandement. Essayez donc de ne surtout pas tomber dedans. Le monstre utilisera plusieurs techniques :

Si vous vous trouvez sur les plateformes les plus centrales, il déploiera ses tentacules et frappera celles-ci sur les plateformes. Dès que vous voyez les tentacules, utilisez vos sauts et propulseurs pour rejoindre les zones extérieures et éviter les dégâts.

et frappera celles-ci sur les plateformes. Dès que vous voyez les tentacules, utilisez vos sauts et propulseurs pour rejoindre les zones extérieures et éviter les dégâts. Si vous vous trouvez sur les plateformes externes, il lancera de grandes quantité d’acide d’abord sur celle où vous vous trouvez, puis plus tard dans le combat, sur toutes les plateformes latérales.

N’hésitez donc pas à lui tirer dessus à n’importe quel moment. Dès que vous atteindrez le premier tiers, le monstre ouvrira sa gueule. Dirigez-vous vers la graine planétaire se trouvant dans sa bouche pour tenter de l’extraire. Sans succès, vous serez éjecté et le combat reprendra de plus belle.

Utilisez la même technique pour avancer mais ce coup-ci, le monstre enverra des vagues de plusieurs Flollusques (primordiaux). Neutralisez-les avec vos fruits électriques (pour gagner du temps et perdre le moins de vie possible) et grâce à votre arme avant de reprendre votre combat contre Teratomo. Vous devrez faire face à au moins 2 vagues de Flollusques (primordiaux). Si vous parvenez à la fin du tiers, cela détruira d’éventuels Flollusques (primordiaux) présents.

Dès le deuxième tiers atteint, allez essayer d’extraire la graine planétaire de sa gueule, toujours sans succès. Utilisez la même technique pour l’affaiblir dans le dernier tiers. Cette fois, en plus des vagues de 3 Flollusques (primordiaux), des boules d’acide seront envoyées dans votre direction telles des têtes chercheuses. Sautez vers une autre plateforme au dernier moment pour les éviter et triompher dès la dernière pustule détruite.

Ceci étant fait, approchez-vous de Teratomo et appuyez sur la touche Action pour extraire la graine tant convoitée. Mais c’est alors qu’un rebondissement vous surprendra, mais nous vous laissons la surprise.

Rapporter une graine planétaire au Javelin

Après les crédits, vous réapparaissez dans le Vestibule moite en ayant terminé la mission Architecture extraterrestre, suite au déblocage du dernier téléporteur Etage 4 de la Chambre forte, lieu de votre combat. EKO enfin de retour, vous explique la situation. Votre objectif désormais est d’aller remettre cette graine au vaisseau et vous pourrez, si vous le souhaitez, retourner sur Terre.

Déposer la graine planétaire dans l’Aspirotube du Javelin

Une fois à l’intérieur du vaisseau, approchez-vous de l’Aspirotube présent au niveau de l’imprimante 3D et appuyez sur la touche Action pour remettre la graine à votre société et enfin clôturer cette mission ainsi que votre aventure principale.

Si vous avez récupéré suffisamment de sources de carburant, EKO vous proposera de retourner sur Terre en utilisant le poste de pilotage, bien que votre mission ne soit pas tout à fait terminée. Elle vous promet d’énormes récompenses si vous réussissez toutes les missions demandées. Faites évoluer votre arsenal et partez à la découverte des autres secrets de cette planète sauvage.

C’est ainsi que s’achève notre soluce de l’histoire principale de Journey to the Savage Planet. Le jeu proposant de nombreux chemins secondaires pour trouver tous les collectibles disponibles, nous les avons volontairement omis de ce cheminement. Vous pouvez retrouver notre guide complet pour les autres missions. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours, remarques ou suggestions pour améliorer ce guide qui sera mis à jour régulièrement.