Bienvenue dans la suite de la soluce sur Journey to the Savage Planet avec la mission Défi de Fixtout qui vous mènera à l’activation du premier noyau central de la tour. Vous débloquez ce défi en terminant la mission Charge au sol. Nous vous recommandons de terminer les missions Charge au sol et Panique statique avant d’attaquer ce défi et le Défi de Sychi, qui vous permettront d’activer la tour centrale.

Activer le noyau central de la tour

Retournez au téléporteur de la Flèche mystérieuse. Descendez les rails à grappin et dirigez-vous à droite pour arriver sous une arche de pierre, que vous connaissez déjà. Montez sur la stèle et allez à droite pour monter et vous retrouver devant le premier noyau central de la tour à réactiver.

Allez à droite et rentrez dans la salle du mécanisme rotatif bloqué. Passez derrière et utilisez votre amélioration booster d’écrasement sur la grille de pierre brisée. Vous arrivez devant 4 pierres brillantes avec de la lave juste en dessous. Vous allez devoir tirer avec votre grappin chaque pierre une à une. Sauf que dès que vous y arriverez, la lave commencera à monter et votre mission consistera à vous échapper par le haut.

Nous vous recommandons donc de tirer sur 3 des pierres puis de remonter à l’étage supérieur avant de tirer sur la 4ème pierre, histoire de gagner du temps.

S’échapper de la tour

Vous avez tout de même quelques secondes pour observer votre environnement. Mais attention, si vous tombez, la lave vous tuera rapidement. D’ailleurs, l’objectif changera à votre retour au vaisseau en cas de mort, en Retourne au défi et réactive le noyau central de la tour. Pour vous en sortir, ne perdez tout de même pas de temps. Montez vite les plateformes mouvantes avant qu’elles ne bougent trop. A l’étage où vous vous trouvez, des lasers parcourent la pièce et vous blessent.

Utilisez les plateformes mobiles et celles collées au mur pour rejoindre l’une des deux ultimes plateformes bleues au centre de la pièce avant d’utiliser votre booster de décollage pour vous engouffrer dans l’espace libéré par la rotation des pierres. Le timing doit être parfait. Approchez-vous du cristal puis soufflez, vous êtes dorénavant à l’abri.

Activer le cristal

Approchez-vous de la pierre centrale bleue et activez-la pour terminer la mission. EKO vous signale alors qu’elle a repéré une forme vivante et gigantesque dans le centre de la tour, et vous fait même écouter son grognement. Mais il manque encore une source d’alimentation à activer. Montez l’escalier à votre disposition et servez-vous de votre propulseur pour vous laisser tomber et vous rattraper in extremis en bas, devant l’entrée de la petite tour où vous étiez. Vous pouvez dorénavant passer au Défi de Sychi.

Vous pouvez également retrouver notre guide complet de Journey to the Savage Planet avec toutes nos soluces et astuces autour du jeu.