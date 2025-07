Perfect Dark est annulé par Xbox, le studio The Initiative va fermer ses portes

Xbox dans le noir

Annuler Perfect Dark est tout de même une sacrée décision pour Xbox, qui voit là l’un de ses jeux les plus attendus être coupé dans son élan. Le développement a connu quelques difficultés durant toutes ses années et The Initiative s’est reposée sur l’arrivée de quelques studios de support pour continuer le projet, comme Crystal Dynamics. Pour autant, avec sa dernière présentation, le projet semblait tout de même être destiné à sortir dans un futur plus ou moins proche.

Ça ne sera finalement pas le cas et The Initiative n’aura pas la chance de basculer sur un autre projet, étant donné que le studio se voit être complétement fermé. C’est Windows Central qui a appris la nouvelle en premier, avant qu’un message envoyé en interne par Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, soit relayé par Variety :

« Nous avons pris la décision d’arrêter le développement de Perfect Dark et Everwild, ainsi que de mettre fin à plusieurs projets non annoncés de notre portfolio. Dans ce contexte, nous fermons l’un de nos studios, The Initiative. Ces décisions, ainsi que d’autres changements au sein de nos équipes, reflètent un effort plus large visant à ajuster nos priorités et à concentrer nos ressources afin de permettre à nos équipes de réussir dans un contexte industriel en pleine mutation. Nous n’avons pas pris ces décisions à la légère, car chaque projet et chaque équipe représentent des années d’efforts, d’imagination et d’engagement. »

Variety rapporte également que tous les jeux montrés lors du dernier Xbox Games Studios sont sains et saufs (même si les studios ne le sont pas forcément), et qu’en dehors de Perfect Dark et Everwild, seuls des projets non-annoncés ont été annulés. Il n’y aurait donc a priori rien à craindre pour Blade, Fable et d’autres projets, mais tout cela est encore assez incertain, à l’image de cette communication catastrophique de Microsoft durant cette vague de licenciements.