Voici la liste complète et officielle des trophées et succès du jeu Journey to the Savage Planet. Cela vous permettra d’obtenir le 100% ou le platine selon le support. Rappelons que les objectifs sont les mêmes, peu importe la plateforme.

Colonisateur

Tu as mis les pieds sur AR-Y 26 pour la première fois. Je suppose que ça compte comme un succès ?

Tu as mis les pieds sur AR-Y 26 pour la première fois. Je suppose que ça compte comme un succès ? Cauchomard vaincu

Cauchomard au tapis ! Prépare le beurre à l’ail.

Cauchomard au tapis ! Prépare le beurre à l’ail. Reine Trompemuseau vaincue

Tu as réussi à détruire toute la lignée d’une espèce extraterrestre en voie d’extinction !

Tu as réussi à détruire toute la lignée d’une espèce extraterrestre en voie d’extinction ! Teratomo vaincu

Teratomo n’est plus. Et maintenant, va prendre une douche. Tu pues !

Teratomo n’est plus. Et maintenant, va prendre une douche. Tu pues ! Sésame, ouvre-toi

Pénètre dans la tour. J’ai un mauvais pressentiment…

Pénètre dans la tour. J’ai un mauvais pressentiment… Eeeeeeet, on est de retour!

Tu es mort! Et maintenant tu ne l’es plus! Mhm. Bizarre !

Tu es mort! Et maintenant tu ne l’es plus! Mhm. Bizarre ! Téléphone maison

Regarde un message vidéo de Kindred. Ils ne nous ont pas oubliés, finalement !

Regarde un message vidéo de Kindred. Ils ne nous ont pas oubliés, finalement ! 5 minutes pour bagarre

Pousse 5 créatures à s’attaquer entre elles. Diviser et conquérir : un classique stratégique.

Pousse 5 créatures à s’attaquer entre elles. Diviser et conquérir : un classique stratégique. Viande séparée mécaniquement

Mets 5 oiseaux-globes dans un vortex à chair. Ça marche, ça fait un beau mélange !

Mets 5 oiseaux-globes dans un vortex à chair. Ça marche, ça fait un beau mélange ! L’homme de 600 $

Imprime en 3D tout ce qui s’imprime en 3D. Tant que tu y es, imprime-toi une étoile dorée en 3D !

Imprime en 3D tout ce qui s’imprime en 3D. Tant que tu y es, imprime-toi une étoile dorée en 3D ! Plus fort, plus vite, mais sûrement toxique

Mange toutes les boues orange sur AR-Y 26 sans te soucier des effets secondaires.

Mange toutes les boues orange sur AR-Y 26 sans te soucier des effets secondaires. Retourner à l’expéditeur

Récupère ton propre coffre aux trésors. Mourir n’excuse pas d’abandonner la propriété de Kindred !

Récupère ton propre coffre aux trésors. Mourir n’excuse pas d’abandonner la propriété de Kindred ! Ambidextre

Utilise tous les outils gauchers du jeu. T’es pas gauche, t’es même plutôt doué !

Utilise tous les outils gauchers du jeu. T’es pas gauche, t’es même plutôt doué ! Info-pub

Sauvegarde toutes les publicités vidéo insupportables sur ton ordinateur.

Sauvegarde toutes les publicités vidéo insupportables sur ton ordinateur. Un être bien singulier

Réussis 10 lancés de grappin à la suite. Tu me rappelles un certain homme-araignée.

Réussis 10 lancés de grappin à la suite. Tu me rappelles un certain homme-araignée. Pour la science!

Terminer le premier ensemble d’expériences scientifiques.

Terminer le premier ensemble d’expériences scientifiques. Mêle-toi de tes oignons

Lis tous les e-mails supprimés de l’explorateur précédent. Un peu indiscret, si tu veux mon avis.

Lis tous les e-mails supprimés de l’explorateur précédent. Un peu indiscret, si tu veux mon avis. Teratomo? Teratomo!!!

Refais surface sur AR-Y 26 après avoir assassiné Teratomo. Bon, bin finies les vacances !

Refais surface sur AR-Y 26 après avoir assassiné Teratomo. Bon, bin finies les vacances ! Vente Finale

Finis le jeu en moins de 4 heures. Rendez-vous au GDQ !

Finis le jeu en moins de 4 heures. Rendez-vous au GDQ ! C’est lui qui a commencé !

Fais-toi repousser par un oiseau-globe, puis tue-le. Han a tiré le premier.

Fais-toi repousser par un oiseau-globe, puis tue-le. Han a tiré le premier. Acrobate sans-cœur

Rebondis consécutivement sur 5 sacs gestationnels rebondissants.

Rebondis consécutivement sur 5 sacs gestationnels rebondissants. Lâcher son fou

Botte 10 oiseaux-globes en 45 secondes. C’est pour ça que tu as acheté le jeu. Et on le comprend.

Botte 10 oiseaux-globes en 45 secondes. C’est pour ça que tu as acheté le jeu. Et on le comprend. Comme à la fête foraine

Tue 5 Schnozos en 15 secondes. Les taupes ne vont pas se frapper toutes seules.

Tue 5 Schnozos en 15 secondes. Les taupes ne vont pas se frapper toutes seules. Scott Norwood est dans la place…

Botte 25 oiseaux-globes et 25 paumés. Pas de soucis, moi non plus je ne connais pas Scott Norwood.

Botte 25 oiseaux-globes et 25 paumés. Pas de soucis, moi non plus je ne connais pas Scott Norwood. Deux fesses qui se connaissent

Lance une partie en co-op! Ça doit être bien d’avoir des amis…

Lance une partie en co-op! Ça doit être bien d’avoir des amis… Elle m’a tout beurré

Sois couvert par des entrailles extraterrestres poisseuses et graisseuses. Ça va paaas ?

Sois couvert par des entrailles extraterrestres poisseuses et graisseuses. Ça va paaas ? Ne croisez pas les jets

Donne une claque à ton partenaire de co-op. Je suis sûr que tu as une bonne raison pour faire ça.

Donne une claque à ton partenaire de co-op. Je suis sûr que tu as une bonne raison pour faire ça. Avantage numérique

Tue le Cauchomard avec un partenaire de co-op. L’union fait la force.

Tue le Cauchomard avec un partenaire de co-op. L’union fait la force. Un coup de main?

Réanime ton partenaire de co-op.

Réanime ton partenaire de co-op. Yark !!!

Fais-toi chier dessus par un ricochaile. Il paraît que ça porte bonheur, moi je trouve ça dégueu.

Fais-toi chier dessus par un ricochaile. Il paraît que ça porte bonheur, moi je trouve ça dégueu. Retour au bercail

Retourne à la maison après avoir totalement terminé ta mission. Tu es un héros !

Retourne à la maison après avoir totalement terminé ta mission. Tu es un héros ! Je démissione

Retourne à la maison sans avoir totalement terminé ta mission. Tu devras trouver un nouveau travail.

Retourne à la maison sans avoir totalement terminé ta mission. Tu devras trouver un nouveau travail. Botaniste

Scanne toute la flore sur AR-Y 26 !

Scanne toute la flore sur AR-Y 26 ! Zoologiste

Scanne toutes les créatures d’AR-Y 26 !

Scanne toutes les créatures d’AR-Y 26 ! Lâche pas la patate

Extrais la moitié des alliages extraterrestres sur AR-Y 26. Ça ne m’impressionne qu’à moitié !

Extrais la moitié des alliages extraterrestres sur AR-Y 26. Ça ne m’impressionne qu’à moitié ! Je vais rentrer… un jour.

Repère ta première capsule de carburant. Maman, je rentre à la maison !

Repère ta première capsule de carburant. Maman, je rentre à la maison ! J’ai tous mes morceaux, je pense

Déverrouille le système de téléportation extraterrestre. La marche à pied, ça use les souliers !

Déverrouille le système de téléportation extraterrestre. La marche à pied, ça use les souliers ! C’est moi. Pas moi-moi, mais moi quand même.

Scanne ton propre corps. Mieux vaut ne pas y réfléchir trop longtemps…

Scanne ton propre corps. Mieux vaut ne pas y réfléchir trop longtemps… Je viens en paix

Sacre une claque à chaque créature au moins une fois. C’est ce qu’on appelle le « premier contact ».

Sacre une claque à chaque créature au moins une fois. C’est ce qu’on appelle le « premier contact ». As-tu tes cartes ?

Étourdis 5 créatures simultanément avec un Fruit Électrique. Tu es maintenant un électricien agréé !

Étourdis 5 créatures simultanément avec un Fruit Électrique. Tu es maintenant un électricien agréé ! As du pinball

Tue 5 créatures avec un seul tir chargé. Il n’y a que les nuls qui prennent le temps de viser !

Tue 5 créatures avec un seul tir chargé. Il n’y a que les nuls qui prennent le temps de viser ! La réponse est 42

Déchiffre entièrement la transmission d’origine de la tour et regarde-la.

Déchiffre entièrement la transmission d’origine de la tour et regarde-la. Qui est Teratomo?

Récupère et lis tous les journaux de l’explorateur extraterrestre.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.