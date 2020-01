Prologue – Journey to the Savage Planet

Bienvenue sur la soluce de l’histoire principale de Journey to the Savage Planet où tout commence par un prologue. Votre aventure démarre donc au sein de votre vaisseau aérospatial. Vous êtes réveillé par la lecture d’une vidéo sur un grand écran.

Contexte et choix du personnage

Dirigez-vous vers cette vidéo mettant en scène le PDG de votre entreprise, Martin Tweed, qui vous explique ce que vous êtes venu faire ici, dans un ton totalement décalé et avec un accent canadien.

Vous apprenez que vous avez atterri sur une planète, AR-Y 26. Vous apprenez également que vous ne possédez pas beaucoup d’équipement et que ce sera à vous de tout créer pour vous en sortir si vous voulez repartir de la planète où vous avez été envoyé. Même si la société ne compte pas trop là-dessus.

Une fois la vidéo achevée, l’ordinateur intelligent EKO, qui vous suivra durant toute votre aventure, vous invite à le rejoindre pour répondre à un questionnaire. L’ordinateur se trouve sur la droite de l’écran vidéo. Activez l’ordinateur en cliquant sur la touche Action. A vous alors de choisir une photo vous représentant le mieux, parmi une galerie de personnages moches ou vraiment kitchs.

Vos missions

Ceci étant fait, vous accédez au menu de votre ordinateur regroupant les messages, les vidéos, les statistiques… etc.

Cliquez sur l’icône en surbrillance « Messages » pour découvrir un mail pas du tout personnalisé de votre PDG. Dans les autres menus, vous pouvez voir qu’il vous faudra retrouver 180 éléments dont précisément 37 espèces d’animaux ou de végétaux sur votre planète présents sous forme de Kartes dans l’inventaire.

Fermez l’ordinateur. Vous pouvez visiter votre vaisseau mais vous vous rendrez vite compte que vous n’avez pas d’autre choix que de descendre l’escalier central pour vous faire téléporter sur votre planète. Si vous tentez de faire décoller le vaisseau, EKO vous expliquera pourquoi vous ne pouvez pas et cela déclenchera la mission globale Aller-Retour, qui vous suivra tout le long du jeu.

Si vous ouvrez votre menu de missions, vous pourrez découvrir tout un tas d’informations dans le Kindex, sur votre mission et tout ce que vous avez à votre disposition. L’onglet Journal vous permet de voir vos missions et y compris la mission globale Explore la Planète, vous demandant de scanner toute la planète AR-Y 26 sur laquelle vous avez été envoyé.

Vous pouvez également ouvrir le menu de l’imprimante 3D, inutilisable pour l’instant, ou vous offrir une canette de GROB, une nourriture infâme qui peut servir d’appât pour certaines créatures.

Mais allez, il est grand temps de se lancer dans l’aventure. Descendez l’escalier au milieu de votre vaisseau pour trouver deux portails de téléportation. Placez vous sur l’un d’entre eux et appuyez sur la touche correspondante pour Utiliser le téléporteur.

Cela aura pour effet de vous mener à l’extérieur du vaisseau, de pénétrer dans le Biome 1 du jeu, Site d’atterrissage, et de déclencher la mission principale Protocole d’atterrissage.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y retrouver nos autres soluces et astuces autour du jeu.