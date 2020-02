Bienvenue dans la première mission du deuxième biome de Journey to the Savage Planet : Brûle-moi ça ! Il vaut mieux d’emblée s’occuper de cette mission apparue au début du jeu mais dorénavant mise à jour avant de poursuivre votre visite des lieux avec la mission Toujours plus haut.

Récompense : stabilisateur à grenades

Vous débarquez dans ce nouveau biome par le biais du téléporteur des débris planétaires. Une toute nouvelle zone s’ouvre à vous. Sortez de la pièce et descendez à gauche. EKO vous rappelle que vous devrez retourner au Javelin pour fabriquer votre stabilisateur à grenades grâce à l’échantillon du sanctuaire précédent. La mission secondaire Contrôle du statut se déclenchera à votre sortie de la grotte.

Continuez et vous pénétrerez alors dans la zone Les débris planétaires de Zor. Repérez des plantes vertes, en lien avec la mission Corrosif et créatif du troisième biome. Il vous faut du matériel pour fabriquer votre stabilisateur à grenades.

Fabrique le stabilisateur à grenades

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Silicone : 200

Aluminium : 100

Dès que vous aurez toutes les ressources nécessaires, revenez au Javelin pour imprimer votre stabilisateur à grenades afin d’achever la mission. L’aluminium peut être une ressource rare alors vérifiez dans votre inventaire si vous en avez assez. Sinon, il vous faudra trouver une veine d’aluminium dans les parages.

Vous aurez besoin de ce stabilisateur pour garder en main autant de temps que vous voudrez les grenades que vous trouverez sur votre route contre 5 secondes auparavant. Vous pouvez également améliorer votre ceinture afin qu’elle contienne maintenant 5 objets de toutes sortes plutôt que 3 à l’origine.

Par exemple, une zone où vous aurez besoin de garder ces grenades se trouve dans le premier biome du jeu, au niveau du téléporteur du Cratère du météore. En effet, le chemin au fond à droite vous demandera endurance, ascension et grenades.

Montez pour rencontrer les Gerbeurs, des espèces de bêtes arrondies qui projettent du vomi brûlant de leur bouche. Évitez leur jets pour vous en sortir et récupérer sur la route plusieurs blobs oranges.

Sautez de plateforme en plateforme et montez progressivement. A mi-chemin, entrez dans une grotte à gauche pour ramasser un blob. Puis, tout en haut, ramassez un alliage extraterrestre.

Enfin, servez-vous des balanes à grappin pour atteindre une paroi friable. Lancez une grenade dessus pour la détruire. Vous pourrez ainsi récupérer un nouveau blob orange. Redescendez et commencez votre mission Toujours plus haut.

Vous pouvez aussi parcourir notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y découvrir toutes nos soluces et astuces autour du jeu.