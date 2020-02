Bienvenue dans la soluce de Journey to the Savage Planet. Vous venez de terminer le second biome du jeu avec le combat contre la Matriarche trompemuseau et vous devez maintenant fabriquer votre stabilisateur de bombes dépérissantes grâce à la mission Corrosif et créatif, initiée au début du deuxième biome du jeu.

Récompense : stabilisateur de bombes dépérissantes

En arrivant dans le deuxième biome Les champs agités, si vous avez scanné les espèces de plantes vertes, vous apprendrez qu’il s’agit de Plantes à bombes dépérissantes et cela déclenchera la mission. EKO vous demandera de continuer votre voyage en attendant plus d’informations sur ce que vous pourrez en faire. Dans la même zone, vous trouverez des Armures d’ambre, des animaux protégés par une épaisse armure qui semblerait destructible avec de l’acide.

Continuer l’exploration en attendant que les cartographes trouvent une ressource adéquate

Votre mission se met à jour dès que vous éliminez le deuxième boss du jeu, la Matriarche trompemuseau dans la mission Inspecter la tour (2ème partie). Il vous suffira de ramasser l’échantillon du sanctuaire puis de vous rendre au Javelin pour fabriquer votre amélioration d’arme.

Fabriquer le stabilisateur à bombes dépérissantes

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Carbone : 200

Silicone : 150

Rendez-vous au niveau de l’imprimante 3D et fabriquez votre stabilisateur à bombes dépérissantes pour terminer la mission. Vous pouvez enchaîner avec la suite de la mission Inspecter la tour (3ème partie).

Vous pouvez également consulter le reste de notre guide complet sur Journey to the Savage Planet avec toutes les soluces et astuces sur le jeu.