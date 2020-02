Bienvenue dans la suite de la soluce sur Journey to the Savage Planet avec la mission Défi de Sychi qui vous mènera à l’activation du deuxième et dernier noyau central de la tour. Vous débloquerez ce défi en terminant la mission Panique statique. Nous vous recommandons de ne réaliser ce défi que lorsque vous aurez terminé le Défi de Fixtout, qui vous a permis d’activer le premier noyau de la tour centrale.

Activer le noyau central de la tour

Pour vous rendre sur les lieux du défi, passez l’entrée par laquelle vous êtes monté à la tour du Défi de Fixtout et continuez un peu. Vous verrez des fleurs à grappin sur la gauche. Servez-vous en pour arriver devant une stèle bondissante. Montez et allez récupérer un maximum de fleurs électriques sur la droite du bâtiment avant de vous rendre devant la porte et de vous servir de l’une d’elle, porte ouverte, pour bloquer sa fermeture à votre passage.

Descendez l’escalier. Approchez-vous de la structure centrale et scannez-la. Vous allez devoir vous servir d’un fruit électrique sur la structure pour déclencher la mission. En effet, la structure se couvre d’un bouclier électrique et commence à monter tout en faisant tourner la structure sur laquelle vous vous trouvez.

Mais attention, de multiples lasers sont également présents et vous devrez les éviter. En 3 étapes, la tour continuera son ascension. Prenez garde cependant, à partir de la deuxième étape, des créatures s’attaqueront à vous. Eliminez-les tout en évitant les lasers pour triompher. Vous devrez rencontrer des Flollusques (impériaux) et des Trompemuseaux. N’oubliez pas les fleurs de vitalité qui traînent sur les côtés pour vous refaire pendant les courtes phases de pause.

Quand l’ascension s’achève, vous arrivez au sommet de la tour pour activer le deuxième cristal.

Activer le cristal

Approchez-vous et activez le cristal pour qu’EKO vous signifie que la grande porte bloquée à l’entrée du biome s’est désormais ouverte. Reprenez ainsi la mission Inspecter la tour (3ème partie) pour connaître sa conclusion ainsi que celle du jeu.

Consultez notre guide complet de Journey to the Savage Planet avec toutes nos soluces et astuces autour du jeu.