Continuons notre soluce de Journey to the Savage Planet au travers de la mission Toujours plus haut, qui vous permettra de fabriquer vos boosters de décollage. Vous êtes arrivé sur cette mission car vous étiez bloqué dans la mission Inspecter la tour (2ème partie).

Récompense : Boosters de décollage

Localiser et prélever l’échantillon requis

Faites demi-tour sur la plateforme précédente pour sauter vers une plateforme à droite avec une grosse courge violette sur son dessus. Ce sont des Buissons-ramparts. Continuez plus bas et récoltez du Silicone. EKO vous indiquera sentir la présence d’un sanctuaire dans les environs.

Inspecter le sanctuaire

Vous avez 3 directions. Approchez-vous de celle du milieu et utilisez votre grappin à deux reprises pour rejoindre la grande plateforme du fond, en vous accrochant aux plateformes flottantes.

Approchez du sanctuaire et interagissez pour apprendre que les conduits amenant le liquide que vous recherchez sont sûrement bloqués en amont. A vous de les débloquer pour pouvoir l’utiliser.

Lever les blocages pour faire revivre le sanctuaire

Il y aura 3 points de blocage à libérer. Vous pouvez scanner la structure mais vous n’apprendrez rien de plus. Dirigez-vous plutôt vers la droite de la structure jusqu’à apercevoir une plateforme avec une fleur à grappin dessus. Montez et descendez en contrebas en prenant beaucoup d’élan.

De là, vous pouvez détruire les Flollusques (inférieurs) et les Flollusques (primordiaux) de couleur rose qui vous envoient de l’acide ultra-corrosif. Ils demanderont plus de tirs pour les détruire. Une fois le ménage fait, avancez-vous vers le Derrick à pétrole qui est emprisonné par une substance orange. Scannez les gros blocs oranges pour apprendre qu’il s’agit d’ambre et que l’acide devrait les dissoudre. Utilisez les graines des Plantes à bombes dépérissantes pour faire fondre le bloc le plus au fond et révéler un blob orange.

Utilisez les mêmes bombes d’acide pour faire fondre l’ambre bloquant le derrick et libérer une partie de la pompe du sanctuaire. Vous pouvez aussi en profiter pour scanner au loin un Ricochaile (scotch). Faites demi-tour et ce coup-ci, montez tout en haut sur la grande plateforme.

Affrontez encore 2 flollusques (inférieurs) et 1 flollusque (primordial) pour triompher. Allez au fond à droite et notez la présence d’une petite plateforme avec une fleur à grappin. Montez et sautez en face vers la plateforme contenant les graines d’acide surplombant la zone afin de faire fondre l’ambre emprisonnant la deuxième pompe. Il va falloir être rapide puisque vous ne pouvez garder la graine en main que 5 secondes. Faites un double-saut vers la plateforme et lancez immédiatement la graine en direction du derrick pour le libérer.

Allez ensuite tout droit pour repérer 4 petites plateformes. Empruntez-les pour arriver sur une grande plateforme qui contient 3 flollusques (inférieurs) et 1 flollusque (primordial). Allez à droite au fond et tirez sur les hautes herbes pour libérer un blob orange.

Ce coup-ci, les graines d’acide se trouvent sur une plateforme au fond à gauche. Lancez une graine d’acide sur le gros bloc d’ambre devant vous pour vous libérer le passage et surtout pour mettre au jour un autre blob orange. Repérez la position du derrick à libérer, allez chercher une graine d’acide et courez vers lui pour lancer une graine dessus et permettre enfin l’écoulement du liquide du sanctuaire.

A noter que sur chacune des plateformes, ne tardez pas trop car les flollusques (inférieurs et primordiaux) reviennent assez rapidement.

Prélever un échantillon dans le sanctuaire

Ici, vous avez le choix :

Faire le tour par la gauche et descendre par les plateformes avant d’utiliser votre grappin sur les plateformes flottantes,

Passer par la droite mais de nouveau tuer des flollusques,

Aller tout droit, sauter par dessus le bord de la plateforme et utiliser votre propulseur autonome juste avant l’impact sur la plateforme du sanctuaire. Cela sera plus rapide et même si vous n’avez pas le temps d’utiliser le propulseur, vous ne perdrez que peu de vie.

Approchez-vous du sanctuaire et prélevez un échantillon. EKO vous apprend alors que vous pouvez maintenant fabriquer vos boosters de décollage, à condition que vous possédiez tous les éléments nécessaires.

Fabriquer les boosters de décollage

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Carbone : 200

Aluminium : 100

Dès que vous aurez toutes les ressources nécessaires, revenez au Javelin pour imprimer vos boosters de décollage. Nous vous conseillons de ne pas vous rendre dans les autres zones de part et d’autre du biome tant que vous n’aurez pas acquis cette amélioration.

Rendez-vous donc à votre vaisseau et fabriquez les boosters de décollage grâce à l’imprimante 3D pour mettre fin à la mission. Ainsi, vous pourrez avancer dans votre mission Inspecter la tour (2ème partie), de nouveau disponible.

Retrouvez également notre guide complet de Journey to the Savage Planet pour y découvrir toutes nos soluces et astuces autour du jeu.