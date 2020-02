Bienvenue dans la soluce d’une des missions secondaires de Journey to the Savage Planet, Cartographe égaré. Les cartographes sont ces espèces de robot volants qui détectent et localisent vos points d’intérêts, ou qui vous ramènent à la vie quand vous ratez un saut. Cette mission se déclenche automatiquement quand vous arrivez dans la zone du Champignon de Si’ned VII, lors de la mission « Inspecter la tour (2ème partie)« . En effet, un de vos cartographes a disparu.

Localiser le cartographe

Le cartographe se trouve dans la zone du domaine de la bête indomptable, en montant le chemin à gauche du téléporteur du Champignon de Si’ned VII. Allez encore à gauche pour rentrer dans une arène. Une fois arrivé, votre mission se met à jour.

Libérer le cartographe

Vous vous trouvez en présence d’une Kapyène (veuve) qui retient prisonnier votre cartographe. La technique est la même que pour le Brocherrant, évitez les attaques et tirez sur les points faibles présents sur sa queue. Mais celle-ci a un déplacement original. Elle vous tourne autour puis se déplace tellement vite qu’on a l’impression qu’elle se téléporte. A vous de bouger en continu en esquivant pour éviter son attaque.

Si vous y parvenez, vous mettrez au jour ses points faibles. Tirez dessus pour l’éliminer après avoir détruit ses 2 points faibles.

Une fois éliminée, deux autres spécimens apparaissent. Utilisez la même technique en prenant garde à celle dont vous ne vous occupez pas au moment choisi. Une fois toutes les bêtes anéanties, la mission se met à jour.

Collecter les données recueillies par le cartographe

Au centre de la zone de combat se trouve une espèce de squelette. Approchez-vous et voyez le cartographe mal en point. Interagissez avec lui pour le libérer. EKO vous informe alors qu’il avait trouvé un alliage extraterrestre avant de se retrouver prisonnier.

Inspecter le site

Rentrez dans la grotte au fond et détruisez la faille à gauche à l’aide d’une grenade. Vous pourrez ainsi récupérer du silicone et un blob orange. Continuez à explorer la grotte et ramassez l’alliage extraterrestre pour mettre fin à la mission. Poursuivez à droite pour ramasser du silicone.

Avant de partir, repérez une zone sur le côté droit de la grotte où vous pouvez grimper. Continuez et utilisez votre attache protonique avancée pour arriver sur une autre plateforme où vous trouverez un blob orange, des graines à grappin et du silicone. Rebroussez chemin avant de reprendre le cours de votre mission principale.