Vous voici ici pour suivre la suite de la soluce sur Journey to the Savage Planet avec la mission Panique statique qui vous permettra de fabriquer votre stabilisateur de fruits électriques. Cela vous permettra de reprendre la mission Inspecter la tour (3ème partie) dans laquelle vous êtes bloqué. Précédemment, vous avez suivi la mission Charge au sol qui vous a permis de fabriquer vos boosters d’écrasement.

Récompense : Stabilisateur de fruits électriques

Localiser et prélever l’échantillon requis

Rendez-vous au téléporteur des Piliers de Xzorgana et allez vers la droite, vers le chemin juste à gauche de là où vous êtes monté ici. L’accès à cette route se fait entre deux grandes pierres et 2 plantes électriques.

Repérez une succession de 2 rails à grappin et d’une fleur à grappin pour laquelle effectuer un saut supplémentaire après les rails sera nécessaire. Une fois arrivé à bon port, allez à gauche et scannez l’arbre mort, le Fanebranche. Approchez-vous du téléporteur du Piédestal du crépitant et activez-le. Repérez au fond un alliage. Approchez-vous pour qu’il se referme et vous demande un combat contre 5 Schnozos. Tuez-les en moins de 15 secondes pour réussir un défi/succès. L’alliage extraterrestre se libère, vous pouvez le récupérer.

Allez en face dans les hautes herbes pour trouver un blob orange. Revenez sur vos pas et allez tout droit, vous voyez au loin un champ magnétique. Avancez pour entrer dans la zone Le piédestal crépitant. EKO vous indique que le sanctuaire est gardé par un bouclier qu’il vous faudra protéger jusqu’à son accomplissement complet à 100% afin qu’il soit exploitable.

Protèger le sanctuaire

Pas de panique, le défi ne sera pas dur du tout. Il s’agit de repousser les « hordes » d’oiseaux-globe infectés en tirant sur leur queue représentant leur point faible. Certes, ils viendront de 4 cimetières différents, mais ils ne sortiront que par vagues de 3 ou 4 en même temps et avancent lentement depuis les cimetières très lointains, de quoi vous laisser le temps de les abattre, même de loin. Une fois le bouclier arrivé à son maximum, le champ s’éteint et vous laisse l’accès.

Prélever un échantillon du sanctuaire

Approchez-vous du sanctuaire et appuyez sur la touche Action pour l’analyser et prélever un échantillon.

Fabriquer le stabilisateur de fruits électriques

Matériel nécessaire :

Echantillon du sanctuaire : 1

Carbone : 200

Aluminium : 100

Retournez au téléporteur du piédestal crépitant pour vous téléporter vers le Javelin. Là-bas, approchez-vous de l’imprimante 3D pour fabriquer le stabilisateur de fruits électriques et achever la mission. Cela aura pour effet de créer une nouvelle mission, le Défi de Sychi et de mettre à jour la mission Inspecter la tour (3ème partie), désormais de nouveau disponible.

