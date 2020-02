Bienvenue dans votre première mission secondaire de Journey to the Savage Planet : Contrôle du statut. Cette petite pause vous permettra de faire le point sur votre aventure mais aussi de donner votre avis sur le contenu du jeu. La mission se déclenche à votre arrivée dans le second biome du jeu, Les champs agités, lors de la mission principale « Brûle-moi ça !« . Retournez alors au Javelin en utilisant le téléporteur présent tout proche.

Rédiger le rapport de progression des missions Kindred depuis l’ordinateur du Javelin

Une fois au Javelin, approchez-vous de l’ordinateur pour voir que vous avez un message. Activez-le et suivez les différents écrans vous demandant votre retour concernant votre ressenti sur l’aventure que vous vivez.

Au passage, vous récoltez des statistiques sur votre avancée dans le jeu, le nombre d’améliorations etc. Bien que secondaire, ce petit point est bienvenue pour se situer. Un second point aura lieu au début du biome 3 au travers de la mission Contrôle du statut (la suite).

Une fois toutes les réponses effectuées, poursuivez votre route au travers de la mission principale.

